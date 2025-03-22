İlim, fikir ve sanatta okurlarına ışık tutan mütefekkir: Samiha Ayverdi

İstanbul
Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan yazar ve düşünür Ayverdi, 25 Kasım 1905'te Meliha Hanım ile Piyade Kaymakamı Yarbay İsmail Hakkı Bey'in ikinci çocuğu olarak İstanbul Şehzadebaşı'nda dünyaya geldi.
Sanat tarihçisi Ekrem Hakkı Ayverdi'nin kardeşi olan usta yazarın, baba tarafı Ramazanoğulları'na, anne tarafı ise Bektaşi dervişi Gül Baba'ya kadar uzanıyor.
Ayverdi, 1905 yılında doğmuş olması sebebiyle Osmanlı Devleti'nin son döneminde ve Cumhuriyet'in kuruluş zamanında yaşadı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'na tanıklık etti. Yaşanan olaylar ve gelişmeler doğrultusunda Ayverdi, eserlerinde birey ve toplum olarak nelerin geride bırakıldığını ortaya koydu. Rus emperyalizminin ve Batı medeniyetinin bireyler ve toplum üzerindeki etkisini ele alan çalışmalar yaptı.
Mutasavvıf kimliği doğrultusunda dini tasavvufi boyutta anlatarak, kişinin manevi zenginliğe ulaşması için yol gösterici tavsiyelerde ve eleştirilerde bulundu.
Babasının kütüphanesiyle kendisini yetiştirdi
Samiha Ayverdi, henüz 3-4 yaşındayken babasının kendi evlerinde düzenlediği ve Ziya Paşa, Cevdet Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Çürüksulu Mahmut Paşa ile ressam Ali Rıza Bey'in yer aldığı selamlık sohbetlerine katıldı.
Mahalle mektebine 5 yaşında başlayan usta edebiyatçı, babasının zengin kütüphanesiyle kendini yetiştirdi. Ayverdi, Süleymaniye Kız Numune Mektebi'nden 1921'de mezun olduktan sonra tarih, tasavvuf, felsefe ve edebiyat alanlarında aldığı özel derslerle eğitim hayatını sürdürdü.
İyi derecede Fransızca bilen ve keman çalan Ayverdi, ruhen ve fikren anlaşamadığı, kaymakam olan eşinden kızı Nadide'nin doğumundan sonra ayrıldı, bir daha evlenmedi.
"Aşk Budur" adlı ilk romanı ise 1938'de yayımlandı
Annesi sayesinde tanıştığı, mütefekkir ve mutasavvıf Kenan (Rifai) Büyükaksoy, yazarın hayatında önemli bir rol oynadı. Yazarlığa Kenan Rifai aracılığıyla adım atan Ayverdi, Safiye Erol, Nezihe Araz ve Sofi Huri ile birlikte "Kenan Rifai ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık" isimli bir eser de kaleme aldı.
İlk yazılarını Necip Fazıl Kısakürek'in yayımladığı "Büyük Doğu" dergisinde okurla buluşturan Ayverdi'nin daha sonraki yazıları "Resimli İstanbul Haftası", "Fatih ve İstanbul", "Türk Yurdu", "Havadis", "Ölçü", "Hür Adam", "Anıt", "Türk Kadını", "Tercüman", "Kubbealtı Akademi Mecmuası" ve "Türk Edebiyatı" adlı dergilerde çıktı. "Aşk Budur" adlı ilk romanı ise 1938'de yayımlandı.
Usta edebiyatçı, tarih ve medeniyet konularını eserlerine taşıdı. 1946'ya kadar tasavvuf ve manevi aşk üzerine roman ve hikaye kitapları yazdı. Sonraki yıllarda ise edebi hayatına tarihi ve sosyal içerikli biyografi, hatıra, mektup, makale ve inceleme türündeki eserlerle devam etti.
Eserleri genellikle din, toplum ve insan ilişkileri üzerine derin düşünceler içeren Ayverdi'nin görüşleri, özellikle İslam ve insanın manevi boyutunu vurgulayan önemli temalar içeriyor.
Ayverdi, İslam'ın insanlar için kılavuz olma, adaleti ve insana saygıyı teşvik etme yeteneğini önemsedi. İslam'ı anlama ve yaşama çabasını okurlarına teşvik etti. Aynı zamanda hayatı boyunca toplumsal adaletin ve insan haklarının korunması gerektiğini savundu.
Mevlana, Muhyiddin-i Arabi, Hafız ve Şeyh Sadi Şiraz'dan etkilendi
Mevlana, Muhyiddin-i Arabi, Hafız ve Şeyh Sadi Şiraz'dan etkilenen Samiha Ayverdi, bir yandan da Batı edebiyatını ve dünya düşünce akımlarını takip etti.
Ayverdi, yazarlık serüveninde yaklaşık 50 eser kaleme aldı. Yaşadığı dönemde Batılılaşmayla meydana gelen değişimi ve bu değişimin toplumda sebep olduğu sorunları ve çözümleri romanlarına taşıyan yazar, eserlerinde Türkçeyi yalın ve titizlikle kullandı.
Kaleme aldığı "İbrahim Efendi Konağı"nda, kişisel anılarından yola çıkarak, konak hayatını, "Mesihpaşa İmamı" romanında ise sevgiden yoksun ve sahip olduğu değerlerin farkında olmayan bir din adamını anlattı.
Samiha Ayverdi, Türkiye'deki milli eğitim ve kültür alanında yaşadığı boşluklardan ve hatalardan yola çıkarak, "Milli Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız" adlı eseri hazırladı.
"Şeb-i Arus" merasimlerinin ilk kez 1954'te yapılmasına öncülük etti
Mevlana'nın anıldığı ve hala devam eden "Şeb-i Arus" merasimlerinin ilk kez 1954'te yapılmasına öncülük eden Ayverdi, dönemin halk aşıklarına ulaşarak çeşitli derlemeler yapan, kasetler hazırlatan ve Yunus Emre'nin şiirleriyle ilahileri yayınlayan "Yeni Doğuş Cemiyeti" derneğinin kurucuları arasında faaliyet gösterdi.
Ayverdi, aksiyoner ve birleştirici mizacıyla bazı sosyal ve kültürel kurumların oluşmasını teşvik etti ve İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul Enstitüsü ve Yahya Kemal Enstitüsünde üye olarak yer aldı.
Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi ile Kubbealtı Akademisinin kurucu üyesi olan Ayverdi, 1969-1980 yılları arasında çeşitli Avrupa ülkelerine seyahatler yaptı. Bu seyahatlerde aldığı notları "Yeryüzünde Birkaç Adım" adlı eserinde bir araya getirdi.
Yazar Ayverdi, çevreye duyarlılığı ile de dikkati çekti. Fatih'te İtfaiye durağından Edirnekapı'ya kadar devam eden Fevzipaşa Caddesi'nde ve Koyunbaba Parkı'nda ağaçlandırma çalışması yapılmasına vesile oldu.
Ödülleri
Birçok ödüle de değer görülen Samiha Ayverdi'ye, 1978'de "Türkiye Milli Kültür Vakfı Armağanı", 1984'te Milli Kültür Vakfı tarafından "Türk Milli Kültürüne Hizmet Şeref Armağanı", 1985'te "Boğaziçi Başarı Ödülü", 1988'de Türkiye Yazarlar Birliğince "Yılın Dil Ödülü" ve 1992'de Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği tarafından "Üstün Hizmet Ödülü" verildi.
Ayverdi ayrıca 13 Mayıs 1990'da Başbakanlık Aile Araştırmaları Kurumundan şükran beratı aldı.
Hakkında çeşitli doktora ve yüksek lisans tezleri hazırlanan yazarın birçok eseri, İngilizce, Arapça, Azerbaycan Türkçesi, Almanca ve Urducaya çevrildi.
Fatih'te 22 Mart 1993'te 87 yaşındayken vefat eden Ayverdi, Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi.
Ayverdi'nin bazı eserleri şöyle:
"Batmayan Gün", "Mabette Bir Gece", "Ateş Ağacı", "Yaşayan Ölü", "Yolcu, Nereye Gidiyorsun?", "İstanbul Geceleri", "Edebi ve Manevi Dünyası İçinde Fatih", "Boğaziçi'nde Tarih", "Misyonerlik Karşısında Türkiye", "Türk Rus Münasebetleri ve Muharebeleri", "Türk Tarihinde Osmanlı Asırları", "Abide Şahsiyetler", "Kölelikten Efendiliğe", "Yeryüzünde Birkaç Adım", "Bağ Bozumu, "Dile Gelen Taş", "Ratibe", "İki Aşina", "Ezeli Dostlar"
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