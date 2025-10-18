Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,881.40
BTC/USDT
107,155.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak’ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Kültür

İDOB, Cumhuriyet Bayramı'na özel "Bir Ulus Uyanıyor" konseri verecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel "Bir Ulus Uyanıyor" konseri verecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
İDOB, Cumhuriyet Bayramı'na özel "Bir Ulus Uyanıyor" konseri verecek

İstanbul

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 29 Ekim saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenecek.

Besteci Oğuzhan Balcı'nın Cumhuriyet'in 100. yılına armağan olarak 2023'te bestelediği on bölümlük senfonik eser "Bir Ulus Uyanıyor", 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkesi işgal edilen Türk halkının, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesini, mücadeleye katılanların cesaretini ve vatan sevgisini konu alıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Üç solist (mezzosoprano, tenor ve bariton) ve senfonik orkestra için oluşturulan eserde yer alan aryaların sözlerini Oğuzhan Balcı kaleme alırken, metin yazarlığını ve anlatıcılığını müzikolog Ersin Antep üstlendi.

Konserde, İDOB Orkestrası'nı Oğuzhan Balcı yönetecek. Konserin solistleri ise mezzosoprano Aylin Ateş ve tenor Ufuk Toker ile İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni bariton Caner Akgün olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Er Eyüp Güner'in ailesine başsağlığı diledi
Bakan Kurum: Hepimiz el birliği yaparak çözüm geliştirme hızımızı bir an önce atık üretme hızımızın üstüne çıkarmalıyız
YSK, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini reddetti
Emine Erdoğan: '2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'yle, 'kimsenin geride kalmadığı bir dünya' idealimiz var
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

Benzer haberler

İDOB, Cumhuriyet Bayramı'na özel "Bir Ulus Uyanıyor" konseri verecek

İDOB, Cumhuriyet Bayramı'na özel "Bir Ulus Uyanıyor" konseri verecek

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet