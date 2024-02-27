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Kültür

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanından uyarlanan "Cadı" filmi 26 Nisan'da vizyona girecek

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı romanından esinlenerek beyaz perdeye uyarlanan "Cadı" filmi 26 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanından uyarlanan "Cadı" filmi 26 Nisan'da vizyona girecek

İstanbul

Erman Bostan'ın senaryosunu yazıp yönettiği filmin yapımcılığını WOW STUDIOS üstlendi.

Filmde, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş günlerinde, Naşit Nefi Efendi ile zorla evlendirilen genç dul Fikriye'nin, yaşadığı köşk hakkındaki cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışırken gelişen gerilim dolu olaylar anlatılıyor.

Naşit Nefi Efendi'yi Furkan Andıç, Fikriye'yi Buse Meral'in oynadığı filmde ayrıca Çağdaş Onur Öztürk, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Manolya Maya, Hüseyin Soyaslan, Cengiz Orhonlu, Dilara Duman, Yağız Ata Dinçer, Ekin Pasvanoğlu ve Nur Sürer yer alıyor.

Filmin müziklerinde Ercüment Orkut, Cem Tuncer ve Sabina Khujaeva'nın imzası bulunuyor.

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