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Kültür

Hollywood yıldızlarının rol alacağı "12 Savaşçı" filmi sete çıkıyor

Yönetmen koltuğunda Ateş Özkan ve Ömer İlhan'ın oturduğu "12 Savaşçı" filmi için Hollywood oyuncuları Tom So, Afif Ben Badra, Tomas Szomju ve Ronn Moss, İstanbul'a gelecek.

Fatih Türkyılmaz  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Hollywood yıldızlarının rol alacağı "12 Savaşçı" filmi sete çıkıyor

İstanbul

Yapımcılığını Ömer İlhan'ın yanı sıra İlhan Akbaş'ın üstlendiği filmin çekimleri, 14 Temmuz'da İstanbul'da filme özel kurulan platoda başlayacak.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ramazan Temizkan, Erkan Varol, İsmail Uzuner, Sanaz Zahrai, Mobina Erfani, Nur Can Yeniyol, Şirin Yıldırım, Elvan Albat, Oğuzhan Güder, Muhammed Güleryüz, Tringa Shala, Tuğçe Demir, Yansı Altunay, Mıshael Lazerenko, Vahdet Aytaç ve Hakan Şahin yer alacak.

"12 Savaşçı" filminin hikayesi ise özetle şöyle:

"Eski Rus istihbarat görevlisi olan Sergey, geçmişte yaptığı usulsüzlükler ve sosyopat davranışlarından dolayı görevinden kovulur. Ancak bu Sergey için bir son değil, aksine hayalini kurduğu organizasyon için bir başlangıç olur. Sergey, yıllar sonra hayalini kurduğu organizasyonu uluslararası boyuta taşımış ve dünyanın en zengin iş adamlarını, sanatçılarını ve dahi politikacıları bu cani sistemin içerisine dahil etmiştir."

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