Kültür

Hollywood yıldızı Nicolas Cage, "Oğul" filmiyle izleyiciyle buluşacak

Birleşik Krallık ve Fransa ortak yapımı film, Roma dönemi Mısır'ında uzak bir köyde saklanan bir ailenin karanlık hikayesini konu ediyor. Usta oyuncu Cage, filmde Hz. Yusuf (Joseph) karakterini canlandırdı.

Melik Fırat Yücel  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Hollywood yıldızı Nicolas Cage, "Oğul" filmiyle izleyiciyle buluşacak

İstanbul

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, korku ve gerilimden aksiyona 8 film vizyona girecek.

Lotfy Nathan'ın çektiği "Oğul" filminin başrollerinde Nicolas Cage, Noah Jupe ve FKA Twigs rol aldı.

Birleşik Krallık ve Fransa ortak yapımı film, Roma dönemi Mısır'ında uzak bir köyde saklanan bir ailenin karanlık hikayesini konu ediyor. Usta oyuncu Cage, filmde Hz. Yusuf (Joseph) karakterini canlandırdı.

"Wicked: İyilik Uğruna"

Amerikan yapımı müzikal fantastik film "Wicked: İyilik Uğruna" Jon M. Chu yönetmenliğinde izleyiciyle buluşacak.

Cynthia Erivo, Ariana Grande ve Jonathan Bailey'in rol aldığı yapım, Oz diyarı karmaşa içindeyken, şeytanlaştırılmış bir cadının ve iyiliğin sembolünün, geçmişteki dostluklarını yeniden keşfetmek zorunda kalmasını işliyor.

"Senden Geriye Kalan"

Cherien Dabis'in yönettiği "Senden Geriye Kalan" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Almanya, Filistin, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Ürdün ve Yunanistan ortak yapımı filmde, başrolleri Dabis ile Saleh Bakri ve Maria Zreik paylaştı.

"Keeper"

Tatiana Maslany, Rossif Sutherland ve Tess Degenstein'in oynadığı Osgood Perkins'in filmi "Keeper", ilişkilerinin yıl dönümünü kutlamak için gittikleri kulübede karanlık bir varlıkla yüzleşen bir çiftin hikayesini odağına alıyor.

"Yeni Şafak Solarken"

Cem Yiğit Üzümoğlu, Ayla Algan, Erol Babaoğlu, Suzan Kardeş, Dilan Düzgüner ve Gürkan Gedikli'nin rol aldığı Gürcan Keltek'in yeni filmi "Yeni Şafak Solarken", genç bir adamın zihni üzerinden İstanbul'a bir bakış sunuyor.

"Ölüme Koşan Adam"

Glen Powell, Josh Brolin ve Michael Cera'nın başrollerini paylaştığı Edgar Wright yönetmenliğindeki "Ölüme Koşan Adam", aksiyon, macera ve bilim kurgu tutkunlarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Stephen King'in romanından uyarlanan film, ABD'de ihtiyacı olan parayı kazanmak üzere yarışmacıların 30 gün boyunca katiller tarafından öldürülmeye çalışıldığı bir televizyon programına katılan bir adamın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

"Cin Mezarı"

Yücel Kaplan'ın çektiği yerli korku filmi "Cin Mezarı", şehir hayatından sıkılan annesinin hayal ettiği köy evini almaya karar veren bir adamın, evi aldıktan sonra başına gelen esrarengiz olayları işliyor.

"Bir Şair"

Kolombiyalı yönetmen TuSimon Mesa Soto, "Bir Şair" adlı filminde Medellin'in sokaklarından yükselen sessiz bir şairin hayatına ışık tutuyor.

Oscar Restrepo karakterinin gölgesinde süzülen bir hikayenin merkeze alındığı filmde, yaşlanmış bir şairin hem geçmişiyle hem de şair olmanın getirdiği beklentilerle hesaplaşması gözler önüne seriliyor.

