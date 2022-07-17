Dolar
17.40
Euro
17.55
Altın
1,707.75
ETH/USDT
1,346.20
BTC/USDT
21,188.00
BIST 100
2,382.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kurban Bayramı tatilini yaşadıkları şehrin dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu devam ediyor İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Bursa gişelerinde, bayram tatili sonrası dönüş yoğunluğu yaşanıyor
logo
Kültür

Hırvatistan'da "Türkiye Günleri" etkinliği düzenlendi

Stipe Majic, Lejla Biogradlija   | 17.07.2022
Hırvatistan'da "Türkiye Günleri" etkinliği düzenlendi

Zagreb

Hırvatistan'ın doğusundaki Darda kentinde Zagreb Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Türkiye Günleri" etkinliği düzenlendi.

Djola Yerel Turizm Birliği iş birliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılara okçuluk ve kaligrafi öğretilirken, lokum, kahve ve çay gibi Türk mutfağının örnekleri de ikram edildi.

Zagreb YEE Koordinatörü Fuat Korkmaz, Djlola Yerel Turizm Birliği ile 2018'den bu yana ortak etkinlikler yaptıklarını ifade ederek, gelen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: Hedefimiz, sıfır ölümlü trafik kazası
Milli Savunma Bakanlığından FETÖ ile mücadele açıklaması
Ümraniye'de arıza yapan İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi
Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Hırvatistan'da "Türkiye Günleri" etkinliği düzenlendi

Hırvatistan'da "Türkiye Günleri" etkinliği düzenlendi

2. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası KKTC'de başlayacak

Hırvatistan'ın avro bölgesine katılması için imzalar atıldı

Türk kahvesi Pekin'de tanıtıldı

Türk kahvesi Pekin'de tanıtıldı