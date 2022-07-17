Hırvatistan'da "Türkiye Günleri" etkinliği düzenlendi
Zagreb
Hırvatistan'ın doğusundaki Darda kentinde Zagreb Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Türkiye Günleri" etkinliği düzenlendi.
Djola Yerel Turizm Birliği iş birliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılara okçuluk ve kaligrafi öğretilirken, lokum, kahve ve çay gibi Türk mutfağının örnekleri de ikram edildi.
Zagreb YEE Koordinatörü Fuat Korkmaz, Djlola Yerel Turizm Birliği ile 2018'den bu yana ortak etkinlikler yaptıklarını ifade ederek, gelen herkese teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.