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Kültür

Hırvatistan'da "Hırvat aşçılar için Türk yemek tarifleri" kitabı tanıtıldı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Franka Miriam Brückler'in yazdığı "Hırvat aşçılar için Türk yemek tarifleri" kitabının tanıtımı yapıldı.

Stipe Majic, Ahmet Nurduhan   | 02.02.2023
Hırvatistan'da "Hırvat aşçılar için Türk yemek tarifleri" kitabı tanıtıldı Fotoğraf: Stipe Majic/AA

Zagreb

"Hırvat aşçılar için Türk yemek tarifleri" kitabının tanıtımı, Hırvat Türk Dostluğu Derneğince (HTUP), Zagreb'deki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) gerçekleştirildi.

​​​​​​​Tanıtıma katılan Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, "Güzel Türkiye'mizin, Anadolu'muzun nadide ve lezzetli yemeklerini, Hırvatistan'da değerli dostumuzun kaleminden okumaktan gurur duyuyoruz. Ortak kelimelerimiz olduğu gibi, ülkelerimizin mutfaklarının da ortak unsurlarının olduğunu biliyorum." ifadesini kullandı.

Kıran, yemek masasında toplu yemek yemenin Türk kültüründe önemli olduğunun altını çizerek, her yıl 21-27 Mayıs'ta Türk Mutfağı Haftası'nın kutlandığını kaydetti.

Zagreb YEE Koordinatörü Fuat Korkmaz da Türkiye ve Hırvatistan'da sarma, kaymak, dolma gibi aynı isimlerle adlandırılan yiyeceklerin olduğunu dile getirdi.

HTUP Başkanı Goran Beus Richembergh, söz konusu kitabın Hırvatistan'daki ilk Türk yemek tarifleri kitabı olduğuna dikkati çekerek, Brückler'in yazdığı kitapla Türk yemeklerini Hırvatistan'a yakınlaştırdığını söyledi.

Brückler de Türkiye ziyaretlerinde gördüğü Türk gastronomisinin, bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor olmasına hayran kaldığını vurguladı.

Programın sonunda katılımcılar, Brückler'in kitabında da yer alan poğaça, kısır ve baklavayı tatma fırsatı buldu.

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