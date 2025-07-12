Dolar
40.18
Euro
46.96
Altın
3,354.94
ETH/USDT
2,927.10
BTC/USDT
117,311.00
BIST 100
10,358.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni”nde konuşuyor
logo
Kültür

"Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri", ilk durağı Denizli'de sanatseverlerle buluştu

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan seçilen eserler, "Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri" projesi kapsamında Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde sanatseverlerle buluşuyor.

Özlem Limon  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
"Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri", ilk durağı Denizli'de sanatseverlerle buluştu Fotoğraf: Özlem Limon/AA

Denizli

Ressam İbrahim Çallı'nın 143'üncü doğum gününde düzenlenen sergide, sanatçının "Gül Koklayan Kadın", "Manolyalar", "Balıkçılar" ve "Peyzaj-Bebek İskelesi Önü" gibi eserlerinin yer aldığı özel seçki sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Etkinlik, İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten'in ev sahipliğinde Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin Kurucu Küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'de sanatın herkesle buluşması, herkese dokunmasının yaratacağı faydanın önemine işaret ederek, "Geçmişten aldığımız ilhamla ressamlarımız, özellikle Avrupa'ya gidenler, eğitimlerini tamamladıktan sonra Gül hocamdan öğrendiğime göre Anadolu'da çeşitli görevlerle başta resim öğretmenliği olmak üzere görevlendirilmişler. O süreçlerde de Anadolu'da resimlerini yapmışlar. Bizim koleksiyonumuzda da çok sayıda o resimlerden var." ifadelerini kullandı.

"Günün birinde Çallı çocuklar bugünü hatırlayacak"

Türkiye'nin çeşitli köşelerinde İş Bankası şubelerinin mini sanat galerileri olduğuna değinen Üreten, "O fikri yeniden canlandırırsak eğer hızlı şekilde Anadolu'nun değişik köşelerinde koleksiyonumuzla yöre insanlarını buluşturma imkanı olabileceğini değerlendirdik. Çallı'nın doğum gününün 13 Temmuz olduğunu keşfedince de bunu uygulamayı hiç sonbahara bırakmadan hemen yaz dönemine çektik. Burada Çallı'nın 6 eseriyle bir aradayız. İnşallah günün birinde Çallı çocuklar bugünü hatırlayacak." dedi.

Üreten, Anadolu sergilerinin devam edeceğini, 26-27 Temmuz'da Milaslı sanatseverler için hazırlanan yeni seçkinin Turan Erol, hocası Bedri Rahmi Eyüboğlu ve öğrencisi Yalçın Gökçebağ resimleriyle bu sefer Milas Şubesi'nde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin Kurucu Küratörü Prof. Dr. İrepoğlu da ressam İbrahim Çallı'nın yaşamı hakkında şu bilgileri verdi:

"Karizmatik dediğimiz o şekilde tanımladığımız bir kişilik ve onun bu kişiliği ve müthiş şiirsel renkler içeren resimleri sayesinde bu kuşak, yani 1914 kuşağı daha da çok tanınmış. Hatta bazen 'Çallı kuşağı' diye anılıyor bu kuşak. Çallı her şeye o kadar damgasını vurmuş ki. Hep, 'Sanat için hayat çok kısa yetmez. Ağlaşmayın, arkamdan da beni gülerek, eğlenerek anın.' dermiş. İşte şimdi onu anıyoruz. Anadolu'ya dönük çok resimler yapmış. Buranın çocukları İbrahim Çallı'nın resimlerinden muhakkak ki ilham alacak."

İrepoğlu, daha sonra ziyaretçilere İbrahim Çallı ve sergilenen eserler hakkında bilgilendirmede bulundu. Ardından sergi bünyesinde çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenlendi.

Proje kapsamında ilki Denizli İş Bankası Çal Şubesi'nde gerçekleştirilen sergi, bugün ve yarın 10.00-18.00 arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Huzur İstanbul" uygulamasında 757 kişi gözaltına alındı
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, 15 Temmuz'da kırmızı-beyaza bürünecek
Marmaray makinistinin raylarda fark ettiği yavru kediyi kurtarması kamerada
MKE dersliksiz okul için başvurular başladı

Benzer haberler

"Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri", ilk durağı Denizli'de sanatseverlerle buluştu

"Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri", ilk durağı Denizli'de sanatseverlerle buluştu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet