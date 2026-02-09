Halkbank Çocuk Tiyatrosunun "Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz" oyunu seyirciyle buluştu
Halkbank Çocuk Tiyatrosunun ikinci oyunu "Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz"un ilk gösterimi İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Kuleleri'nde gerçekleştirildi.
İstanbul
Başrolünde Azra Akın'ın yer aldığı, "Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür" temasıyla sergilenen oyunu izleyen çocuklar, tasarruf, bilinçli tüketim ve kaynak yönetimi gibi temel kavramları eğlenerek öğrendi.
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, AA muhabirine, oyunun sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirildiğini söyledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Arslan, özellikle kamu sermayeli kurumların halka karşı önemli görevleri bulunduğunu dile getirerek, "Bizim varlık nedenimiz halkımızdır, müşterilerimizdir. Müşterilerimiz ve halkımız sayesinde gelirler elde edebiliyoruz. Dolayısıyla kazançlarımızın bir kısmını da yine onların mutluluğu, refahı için harcamamız lazım." dedi.
"Bugünün çocukları geleceğin toplumunu inşa edecek"
Çocuklar için proje geliştirmeye önem verdiklerini vurgulayan Arslan, "Zira bugünün çocukları geleceğin toplumunu inşa edecek. Geçtiğimiz yıl 'Üç Kumbara' oyunuyla tasarruf etme ve paylaşma kültürünü gündeme getirmiştik. Bu sene ise 'Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz' başlığı altında israf etmeme, ihtiyacımız olmayan ürünleri almama, var olan ürün ve eşyalarımızı da zamanı geldiğinde paylaşma ya da eskidiğinde geri dönüştürme kültürünü anlatmaya çalıştık." ifadesini kullandı.
Osman Arslan, çalışma arkadaşlarının etkinliğe çocuklarıyla katılmasından memnuniyet duyduğunu, kendisinin de oyunu izlemeye çocuğuyla geldiğini belirtti.
Oyunun Türkiye'nin her köşesinde sahneleneceğinin altını çizen Arslan, "Sanatın dönüştürücü gücü var. Özellikle tiyatro sanatı hem eğlendiriyor hem de verdiği mesajlar akılda uzun süre kalabiliyor. Çocuklarımız oyun sırasında hem dinledi hem oyuna katıldı hem de oynadı, bu çok sevindirici bir durum bizim için." değerlendirmesinde bulundu.
"Bilinçli bireyler yetiştirmemiz çok önemli"
Çocuklara yol gösteren öğretmen karakteriyle sahnede yer alan Azra Akın ise projenin bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
Geçen yılki oyunun ardından bu yıl yeni bir oyunla izleyici karşısına çıktıklarını kaydeden Akın, "Sadece para değil aynı zamanda çevre ve toplum için sorumlu bir birey olmamız, bilinçli bireyler yetiştirmemiz çok önemli. Çocuklara bunu ne kadar erken yaşta verebiliyorsak ileride kendileri ve toplum için o kadar sağlıklı kararlar alabilirler." şeklinde konuştu.
Kendi çocuğuna da bu bilinci vermeye çalıştığını dile getiren Akın, "Burada da tiyatronun gücüyle bunu anlatmaya çalışıyoruz. Oyunumuzda müzik, şarkı, dans var. 'Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür' mesajlarını veriyoruz. Ben de öğretmen rolünde oynuyorum. Çok da keyif alıyorum. Annem öğretmendir bu arada. O yüzden annemin izinden gitmek gibi bir şey oldu benim için. Ekibimize de çok teşekkür ediyorum, herkese çok minnettarım." görüşünü paylaştı.
Azra Akın, turne kapsamında 24 ilde 51 oyun sahneleyeceklerini belirterek, "Ne kadar çocuğa ulaştırabilirsek o kadar iyi. Ülkemin her köşesine gitmeye hazırım. Umarım ikinci, üçüncü turne olur. Hiç tiyatro görmemiş çocuklara da ulaşmak istiyorum. En büyük heyecanlarımdan bir tanesi de bu." diye konuştu.
Minik izleyicilerin ilgiyle takip ettiği oyunun ardından çocuklar sahneye çıkarak oyuncular ve ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi.
Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaşacak
Halkbank Çocuk Tiyatrosu tarafından geçen yıl sahnelenen "Üç Kumbara", Türkiye genelinde gerçekleştirilen 13 ildeki 43 gösterimde, 14 bin çocukla buluştu.
"Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz" oyunu ise 24 ilde toplam 51 gösterim ile Türkiye'nin dört bir yanında izleyici karşısına çıkacak.
Hakkı Ergök'ün yönetmenliğini üstlendiği 6-12 yaş grubuna hitap eden 35 dakikalık oyunla çocuklar, tasarruf etmenin ve kaynakları verimli kullanmanın, dünyayı kurtaracak gerçek birer süper güç olduğunu öğreniyor.
Sahneye özgü müzikleri, dinamik karakterleri ve eğlenceli anlatım diliyle çocukların ilgisini çeken interaktif oyun, parayı akıllıca kullanma, bilinçli harcama ve geri dönüşüm gibi kavramları günlük hayata dokunan örneklerle ele alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.