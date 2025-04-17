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Kültür

"Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı, doğum gününde Muğla'daki mezarı başında anıldı

"Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı, doğum günü dolayısıyla Muğla'daki mezarı başında düzenlenen etkinlikte anıldı.

Ali Ballı  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
"Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı, doğum gününde Muğla'daki mezarı başında anıldı Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Bodrum Belediyesince organize edilen anma etkinliği, Kabaağaçlı'nın mezarının bulunduğu Gümbet Mahallesi Gönül Tepesi'nde gerçekleştirildi.

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Etkinliğe, Kabaağaçlı'nın torunu Sibel Kabaağaçlı'nın yanı sıra Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert ile öğretmenler, öğrenciler, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, öğrenciler ve öğretmenler tarafından Bodrum'a 1926 yılında sürgün edilen Kabaağaçlı'nın yaşamından kesitler anlatıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Özsert, burada yaptığı konuşmada, Kabaağaçlı'yı doğum gününde minnetle ve özlemle andıklarını belirterek, bugüne kadar birçok kişiye ilham olan kentte böyle bir kişinin yaşamış olmasından dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.

Etkinlikte klarnet ve flüt sanatçıları müzik dinletisi de sundu.

Konuşmaların ardından Kabaağaçlı'nın mezarına çocuklar tarafından çiçekler bırakıldı.

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