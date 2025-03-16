"Hafıza İzmir" kültürel miras ile kalkınma arasında bağ kuracak
İzmir'in kültürel mirasını dijital arşiv, yayın ve yenilikçi projelerle görünür kılmak için hazırlanan "Hafıza İzmir" platformunun, kent ekonomisinin gelişimine katkı sunması amaçlanıyor.
Izmir
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından hazırlanan "Hafıza İzmir", kentin kimliğini, tarihini ve kültürel zenginliklerini dijital platforma taşıyarak şehrin geçmişiyle geleceğini "Kültür Yayınları", "İzmir Zaman Makinesi" ve "Kent Kimliği Dijital Arşivi" projeleriyle buluşturuyor.
"Hafıza İzmir"in üç temel ayağından biri olan İzmir Zaman Makinesi ise kentin 8 bin 500 yıllık tarihini dijital ortamda üç boyutlu olarak canlandırıyor.
İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, AA muhabirine, platformun sadece ekonomik değil, kentin kültürel kalkınması açısından da önemli olduğunu söyledi.
İZKA'nın 2006 yılında kurulduğunu ve bölgesel kalkınma alanında faaliyet yürüttüğünü anımsatan Yavuz, ajansın kültür ve sanat alanında yaptıkları çalışmaların zamanla "Hafıza İzmir" platformuna dönüştüğünü anlattı.
"İzmir'in 8 bin 500 yıllık tarihinin ana duraklarını üç boyutlu olarak modelledik"
Kente gelen yatırımcılara şehri daha iyi tanıtmak için bir kitap hediye etme fikrinden yola çıktıklarını belirten Yavuz, "Hafıza İzmir, ajansın 5 yılı aşkın süredir kültür alanında yürütülen çalışmalarının sentezi olarak ortaya çıktı. Çıkış hikayesi, İzmir'e gelen yatırımcılarla İzmir arasında bir bağ kurmak amacıyla 'Bir kitap hediye edebilir miyiz?' düşüncesinden hareketle kültür yayınları hazırlamaya başladık. Kamuoyundan aldığımız olumlu geri dönüşlerle yayıncılık faaliyetlerimizi genişlettik. Kültürel miras ile kalkınma arasında güçlü bir bağ olduğunu keşfettik." diye konuştu.
Yavuz, "İzmir'in Kültür Varlıkları", "İzmir'in Kültür İnsanları" ve "İzmir'in Tarihi" olmak üzere üç başlık altında İzmir Kalkınma Ajansı Kültür Yayınlarının kamusal kültür yayıncılığı yaptığını söyledi.
Kalkınmanın sadece iktisadi bir kavram olmadığını vurgulayan Yavuz, "Kalkınma iktisadi boyutunun yanında sosyal, sürdürülebilir, çevresel ve kültürel bir kavram." dedi.
İzmir Zaman Makinesi projesinin, kentin tarihi mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçladığını belirten Yavuz, "İnternet sitesini ziyaret edenler, kentin geçmişine sanal bir yolculuk yapabiliyor. İzmir'in 8 bin 500 yıllık tarihinin ana duraklarını üç boyutlu olarak modelledik ve kamuoyuyla paylaştık." diye konuşu.
İzmir'in kimliğini şekillendiren üç ana unsurun liman, ticaret ve yaratıcılık olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:
"Tarih boyunca birçok insan İzmir'e limanı ve ticareti için gelip para kazanç sağlamak istemiş, daha sonra burada yaşamışlar, buraya yerleşmişler. Kent kimliğine, kültürüne katkıda bulunmuşlar, bu çok kültürlü ortam yaratıcılığa da öncülük etmiş. İzmir, özellikle son 300-400 yıllık dönemde, sanayileşme ve modernleşmeyle birlikte birçok alanda ilklere ev sahipliği yapıyor bu da o yaratıcılıkla bağlantılı. Hafıza İzmir'de bu tarihsel arka plan üzerinde İzmir kent kimliğini düşünmek için yeni bir bağlam önerisinde bulunuyor ve kent kimliğini liman, ticaret ve yaratıcılık olmak üzere üç ana eksen üzerinde kavrıyor."
Kent Kimliği Dijital Arşivi ile de İzmir'in tarihini besleyen kişi, kurum ve mekanların belgelerini toplayıp tasnif ettiklerini dile getiren Yavuz, arşivin uluslararası standartlara göre oluşturulduğunu ve Avrupa Birliği'nin dijital kültür platformu "Europeana" üzerinden de erişime açılacağını söyledi.
"Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz"
İzmir'deki yatırımcıların da bu tarihsel miras ve kültürel kimlikten etkilendiğini belirten Yavuz, "Eserlerimizi yerli ve yabancı yatırımcılarla, yurt dışındaki kütüphanelere paylaşıyoruz. Büyükelçiler ziyarete geldiğinde hediye ediyoruz. Her birinden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bizim yeni yatırımcı çekmek kadar mevcut yatırımcılarımızın da kendilerini İzmir'e ait hissetmeleri, onların bu kentin bir parçası olduğunu hazırladığımız eserlerle vurgulamaya çalışıyoruz." dedi.
Yavuz, sürdürülebilir kalkınmanın, kentin kültürel kimliğine yapılan yatırımlarla bağlantılı olduğunu dile getirerek, "İktisadi, sosyal, bölgesel kalkınma alanındaki yaptığımız çalışmalar ile kültür alanındaki çalışmalar çok yakından ilişkili, ikisinin arasında bir süreklilik var." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.