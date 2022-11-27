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Kültür

Gül Baba, zaviye ve türbesini anlatan 3 ciltlik eser tanıtıldı

Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat, "Vakfımız, bilim yazım tarihinde Gül Baba ile ilgili bir ilki başarırken yazılı arşiv kayıtlarıyla örülü bu önemli ve stratejik metni literatüre kazandırdı." dedi.

Ahmet Esad Şani   | 27.11.2022
Gül Baba, zaviye ve türbesini anlatan 3 ciltlik eser tanıtıldı Fotoğraf: Ahmet Esad Şani/AA

İstanbul

"Tarihsel-İnançsal Kimliği ile Gül Baba, Zaviyesi ve Türbesi" adlı 3 ciltlik eser, okurların beğenisine sunuldu.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kitabın tanıtım etkinliği, Gül Baba ve Macaristan'daki türbesini anlatan tanıtım videosunun gösterimi ve açılış konuşmalarıyla başladı.

Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat, eseri yayımlayarak vakıf misyonunun asli bir görevini yerine getirmiş olduklarını belirterek, "Bir taraftan da Gül Baba hakkında akademik-bilimsel içerikli ilk olan bir çalışmayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız." dedi.

Kitaba ilişkin bilgi paylaşan Polat, "Vakfımız, bilim yazım tarihinde Gül Baba ile ilgili bir ilki başarırken yazılı arşiv kayıtlarıyla örülü bu önemli ve stratejik metni literatüre kazandırdı. Vakfımız, önümüzdeki dönemde de Doğu Avrupa ve Balkan coğrafyasına yayılarak yüzlerce yıl temsiliyetini devam ettiren Alevi-Bektaşi inancının tarihiyle ilgili bilimsel ve akademik çalışmaları desteklemeye ve oluşan metinleri yayımlamaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Gül Baba adına yapılan çalışmalar bizim için önemli"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de eserin Gül Baba adına yapılan önemli bir çalışma olduğunu belirterek, "Kulübümüzün doğduğu yer olan gururumuz Galatasaray Lisesi'nin manevi kurucusu Gül Baba adına yapılan çalışmalar bizim için oldukça önem arz ediyor." dedi.

Çalışmaların Galatasaray kültürüne, geçmişine sahip çıkma ve kulübün tarihini gelecek nesillere aktarma fırsatı sağladığını dile getiren Özbek, "Galatasaray, eşi benzeri olmayan şanlı tarihiyle ve başarılarıyla Türkiye'nin en önemli ve en büyük spor kulübüdür ama biz bundan çok daha fazlasıyız." ifadesini kullandı.

Özbek, projeye katkıda bulunanlara ve Adnan Polat'a teşekkür ederek, "İçinden doğduğumuz kurumlarla sahip olduğumuz kültürel mirasla her zaman özgür düşünen, kaliteli insan kaynağımızla ülkemizin aydınlık yüzü olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kulübümüz önümüzdeki dönemde de sadece sportif başarılarıyla değil, sosyal ve kültürel alandaki çalışmalarıyla da ülkemizin öncü kurumlarından biri olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Adnan Polat, Dursun Özbek'e hediye takdim etti.

Türkiye'nin farklı şehirlerinin yanı sıra Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Bosna-Hersek'ten Alevi-Bektaşi inanç önderlerinin de yer aldığı programa katılanlara ilk olarak 12 bin adet basılan eserden de takdim edildi.

Eser hakkında

Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Yayınları tarafından hazırlanan "Tarihsel-İnançsal Kimliği ile Gül Baba, Zaviyesi ve Türbesi" adlı eser, 2017'de kurulan vakfın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki türbe ve arşiv kayıtlarıyla ilgili çalışmaları sonucu ortaya çıkarıldı.

Eski Osmanlı dervişi, asıl adı Seyyid Cafer olan ve Alevi-Bektaşi inancını 16. yüzyılda Macaristan'da temsil eden tarihi ve inanç önderi Gül Baba, 3 ciltlik kitapta tarihi boyutu ve belgeleriyle anlatıldı.

Munzur Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Coşkun Kökel tarafından derlenen eserde Gül Baba'nın şahsı adına kurulan zaviye ve adına oluşturulan türbeyle ilgili yüzlerce yazılı belge de okuyucuların istifadesine sunuldu.

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