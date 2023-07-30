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Kültür

Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan Prof. Dr. Schmidt, vefatının 9'uncu yılında anıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi yaptığı çalışmalarla gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 9. yılında Şanlıurfa'da anıldı.

Müslüm Etgü  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan Prof. Dr. Schmidt, vefatının 9'uncu yılında anıldı Fotoğraf: Müslüm Etgü - AA

Şanlıurfa

Prof. Dr. Schmidt anısına Valilik koordinatörlüğünde, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı, Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü ve Göbeklitepe Bisiklet Kulübü destekleriyle "Klaus Schmidt'in İzinde Göbeklitepe'ye Pedallıyoruz" bisiklet etkinliği düzenlendi.

Kent merkezinden yola çıkan 150 kişilik bisikletli grup, yaklaşık 20 kilometre boyunca pedal çevirerek Göbeklitepe'ye ulaştı. Burayı ziyaret eden grup, ören yeri hakkında yetkililerden bilgi aldı, fotoğraf çektirdi.

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, gazetecilere, Göbeklitepe'yi keşfeden Klaus Schmidt'i anma etkinlikleri kapsamında Klaus Schmidt'in İzinde Göbeklitepe'ye Pedallıyoruz" bisiklet etkinliğinin 4'ncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğin ilk yılında katılımın az olduğunu anımsatan Aslan, bu yıl 150 sayısına ulaştıklarını gelecek yıllarda ise ulusal ve uluslararası çapta yapılması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Urfa Bisiklet Topluluğu Başkanı Mehmet Aslan ise 150 bisikletliyle Klaus Schmidt'in yaşadığı evden Göbeklitepe'ye kadar pedal çevirdiklerini belirterek, her yıl katlanarak daha çok kişiyle etkinliği sürdürmek istediklerini kaydetti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Muhammed Kaplan da etkinlik kapsamında Klaus Schmidt'i andıklarını, gelecek yıllarda bu sayıyı artırmak istediklerini ifade etti.

Etkinliğe, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül ile ilgililer katıldı.

Göbeklitepe'de yürüttüğü kazı çalışmaları ve elde ettiği bulgularla tarihe ışık tutan Prof. Dr. Klaus Schmidt, 2014 yılında hayatını kaybetmişti.

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