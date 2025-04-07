Dolar
37.99
Euro
41.43
Altın
2,981.96
ETH/USDT
1,569.70
BTC/USDT
78,948.00
BIST 100
9,407.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Gizemli Orman Macerası" çocuk müzikali Başkentte sahnelendi

İçişleri Bakanlığının "Sahnenin Ötesinde: Bir Farkındalık Hikayesi" projesi kapsamında hazırlanan "Gizemli Orman Macerası" çocuk müzikali, minik izleyicilerle buluştu.

Fatma Nur Candan  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
"Gizemli Orman Macerası" çocuk müzikali Başkentte sahnelendi Fotoğraf: Güven Yılmaz - AA

Ankara

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Büyük Adımlar Gençlik Spor ve Eğitim Derneği'nin desteklediği müzikal, Ankara Devlet Tiyatrosu Akün Sahnesi'nde gerçekleşti.

Empati, dostluk ve dayanışma gibi değerleri çocuklara aktarmayı hedefleyen müzikal, yalnızca otizm değil, tüm bireysel farklılıklar konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Çevre bilinci, yardımlaşma ve dayanışma gibi kavramları eğlenceli bir dille aktaran müzikalin renkli dekorları ve kostümleri de izleyicilerin beğenisini kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Irak'tan beklentimiz, DEAŞ'la nasıl mücadele ettiyse, PKK'yla da aynı mücadelenin verilmesi
Türkiye'de haber bültenleri yayınlarına İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazetecilerin haberleriyle başladı
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Crosetto'yu kabul etti
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Benzer haberler

"Gizemli Orman Macerası" çocuk müzikali Başkentte sahnelendi

"Gizemli Orman Macerası" çocuk müzikali Başkentte sahnelendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet