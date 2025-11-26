"Gergedanlar" oyunu AKM'de seyircisiyle buluşacak
İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Gergedanlar" oyunu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tiyatroseverlerle buluşacak.
Absürt tiyatronun öncüsü Eugene Ionesco'nun kaleme aldığı, döneminin acımasız konformizm ve totalitarizm eleştirisi olan oyun Güray Dinçol yönetmenliğinde 28 ve 30 Kasım'da sahnelenecek.
Hasan Anamur çevirisiyle sahnelenecek oyun, İkinci Dünya Savaşı'nda dünyayı kasıp kavuran ve bugün de benzerlerine tanık olunan insanlık suçlarını, sıradan insanların hayatları üzerinden trajikomik bir biçimde alaya alıyor.
"İnsan olma"nın anlamı üzerine odaklanan oyun toplumsal dönüşüm, sürü psikolojisi ve bireyin yabancılaşması üzerine güçlü bir eleştiri ortaya koyuyor.