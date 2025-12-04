Geleneksel Türk Hat Sanatı, Malezya’da ilk kez bir icazet töreniyle tanıtıldı
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Türkiye’nin köklü ve zarif hat sanatı, Malezya’da ilk kez düzenlenen "Elden Ele, Geleneksel Hat Sanatı Sergisi ve İcazet Töreni" ile sanatseverlerle buluşturuldu.
Ankara
YEE'den alınan bilgiye göre, Malezya tarihinde gerçekleştirilen ilk icazet töreni olma özelliğini taşıyan program, Türk-İslam sanatlarının uluslararası alandaki görünürlüğüne önemli bir katkı sundu.
Etkinliğe Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel’in yanı sıra Malezyalı hattatlar ve sanatseverler katıldı.
Türk hat sanatının büyük ustalarından "Hattatların Reisi" unvanıyla tanınan merhum Hattat Hasan Çelebi’den icazet alarak yetişen Hattat Citi Yousoff'un uzun yıllar süren emeğine dayanan hat koleksiyonu, YEE Kuala Lumpur Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Programın açılışında konuşan Citi Yousoff, hocası Hattat Hasan Çelebi’ye duyduğu derin minneti ifade ederek, Çelebi’den aldığı ilmi birikimi ve sanatsal terbiyeyi özveriyle geliştirip kendi sanat yolculuğuna taşıdığını aktardı.
YEE Kuala Lumpur Koordinatörü Dr. Ömer Altun ise Malezya’da ilk defa düzenlenen bu törene ev sahipliği yapmanın YEE için taşıdığı anlamı vurgulayarak sanat ve kültürün nesilleri ve milletleri bir araya getiren güçlü bir bağ olduğunu, elden ele, ustadan çırağa, Türkiye’den Malezya’ya uzanan ve kültürel diplomasinin en somut sonuçlarından biri olan etkinliğe tanıklık etmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.
Hasan Çelebi’den aldığı ilmi mirası yeni nesil sanatçılara aktarma misyonunu sürdüren Citi Yousoff, öğrencilerinin icazetlerini Büyükelçi Yüksel ve Koordinatör Altun ile birlikte takdim etti.
İcazet takdiminin ardından Hattat Citi Yousoff’un yıllara yayılan emek, sabır ve sanatsal titizlikle hazırladığı eserlerinin yer aldığı serginin açılmasıyla, sanatseverler eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.
Sergi boyunca ziyaretçilerle birebir ilgilenen Citi Yousoff, eserlerine dair soruları yanıtlayıp hocasından devraldığı sanatsal mirası yaşatmak için ömrünün sonuna dek çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan hat sanatının Malezya’da tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacı taşıyan program, Türk icazet geleneğini Malezyalı sanatçılarla buluşturarak Türkiye ile Malezya arasındaki kültürel ve sanatsal ilişkilerin güçlendirilmesine katkılar sağladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.