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Kültür

Gaziler ve şehit yakınları Haluk Levent konserinde bir araya geldi

Gaziler ve şehit aileleri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltılı etkinlikte bir araya geldi.

Cankut Taşdan   | 19.09.2022
Gaziler ve şehit yakınları Haluk Levent konserinde bir araya geldi Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen programa İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Niyazi Kurtcebe'nin yanı sıra gaziler, aileleri ile şehit yakınları katıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen gaziler ve şehit yakınları, daha sonra seğmenlerin gösterisi ile Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Konserini izledi.

Sanatçı Haluk Levent de gaziler ve şehit yakınlarına konser verdi.

Katılımcılardan gazi Jandarma Albay Bahadır Bartu, duygularını AA muhabirine anlattı. Hakkari'de 1997'de girdiği çatışmada omuriliğinden yaralanan ve tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürdüğünü belirten Bartu, 19 Eylül'ün Türk milletinin büyük bir millet olduğunu kanıtlayan günlerden olduğunu kaydetti.

Bartu, milletin her ferdinin kalbinin 19 Eylül'de gaziler ile attığını söyleyerek, "Bugün belki bizlerden daha çok, aramızda olmayan şehit kardeşlerimizi hatırlamak için de önemli bir gün, bize haklarını helal etsinler." ifadelerini kullandı.

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