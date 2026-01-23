Dolar
43.35
Euro
50.95
Altın
4,925.19
ETH/USDT
2,942.30
BTC/USDT
89,337.00
BIST 100
12,963.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye İçişleri Bakanlığı, Rakka vilayetinde terör örgütü YPG/SDG’nin kontrolünde bulunan Aktan Hapishanesi’nin teslim alındığını bildirdi. Aktan Hapishanesi'nin önünden yayındayız
logo
Kültür

Gaziantepli "Yaşayan İnsan Hazinesi" sedef kakmayı yaşatmaya çalışıyor

Gaziantep'te yaklaşık 40 yıldır sedef kakma sanatıyla uğraşan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen 50 yaşındaki Mehmet Bülent Fıstıkçı, unutulmaya yüz tutan mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Fevzi Kemal Karagöz  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Gaziantepli "Yaşayan İnsan Hazinesi" sedef kakmayı yaşatmaya çalışıyor Fotoğraf: Fevzi Kemal Karagöz/AA

Gaziantep

Mesleğe 10 yaşında başlayan ve yaklaşık 15 yıl çırak, ardından usta olarak çalışan Fıstıkçı, 2001'de Karşıyaka Mahallesi'nde kurduğu atölyesinde sedef kakma sanatını sürdürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fıstıkçı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 20 Ocak'ta düzenlenen törenle "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almanın mutluluğunu yaşıyor.

Mehmet Bülent Fıstıkçı, AA muhabirine, sedef kakma sanatının unutulmaya yüz tutan meslek grupları arasında olduğunu, gençlerin sedefi çok merak etmediğini anlattı.

Mesleği yaşatmak için çaba gösterdiğini, kendi çocuklarını bu alanda yetiştirdiğini dile getiren Fıstıkçı, babasının da emekli olduktan sonra kendisine yardımcı olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının tescilli sanatçısı olduğunu ifade eden Fıstıkçı, "Sedefkar olarak hizmet veriyoruz. Yurt içinde ve dışında fuarlara katılıyorum. Ürünlerimi İstanbul'da da sergiliyorum. Gaziantep'te hem atölyem hem de ürünlerimin satışını yaptığım iş yerim var." dedi.

"Meslek hayatımın doruğunu yaşadım"

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülmenin ve ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almanın mutluluğunu yaşayan Fıstıkçı, şöyle konuştu:

"Bu ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almak bizim için bir onurdur. Meslek hayatımın doruğunu yaşadım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'e daha önce geldiğinde beraberdik. 'Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda' adlı parçayı birlikte söyledik. Sedef kakmacılığı hakkında kendisine bilgi verdim. Kendisine ayrıca 'İçi inci olanın dışı sedeftir, sedef incinin annesidir.' dedim. Yaşayan mirasın taşıyıcısıyız. Ödül aldığım için çok mutluyum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 20. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan uğurlandı
Antalya'da sağanağın hasara yol açtığı Kumluca'da tespit çalışmaları başladı
Konya'da yılda 4 ilçenin ihtiyacı kadar içme suyu kayıp kaçakta engellendi
Bilirkişilik başvuru süresi 16 Şubat'a uzatıldı
Arnavutköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü ormanlık alana girdi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Gaziantepli "Yaşayan İnsan Hazinesi" sedef kakmayı yaşatmaya çalışıyor

Gaziantepli "Yaşayan İnsan Hazinesi" sedef kakmayı yaşatmaya çalışıyor

Bu yıl 98. kez düzenlenecek Oscar Ödülleri'nin adayları açıklandı

ANSİAD 36. Kuruluş Yıl Dönümü ve Yılın Başarı Ödülleri Töreni düzenlendi

"2. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu

"2. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet