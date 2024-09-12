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Kültür

GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin tanıtımı yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin basın tanıtımı gerçekleştirildi.

Ömer Faruk Salman  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin tanıtımı yapıldı

Gaziantep

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtımda, şehrin topraklarında 10 bin yıldır insanoğlunun yaşadığını ifade etti.

14-22 Eylül'de gerçekleştirilecek GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin bu anlamda önemli bir kültürü anlatacak misyona sahip olduğunu vurgulayan Çeber, şöyle konuştu:

"İnsanoğlunun adımlarının sürekli olduğu toprakların üzerindeyiz. Karkamış milattan önce 8000'li yıllara dayanıyor. O günden bugüne bizi diğer tarihi kentlerden ayıran özellik ise burada medeniyetin hiç bitmemesidir. Bizim böyle bir potansiyelimiz var. Hal böyleyken elbette festival yapacağız, fuar yapıp turizmi hedefleyeceğiz. Bu şehrin gelecekteki sanayi ve tarımla beraber ana sektörlerinden birisi de turizm olacak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Güvenli ve Dirençli Şehir Gaziantep" ana temasıyla nüfus artışı, su yönetimi, gıda güvenliği için yapılan ve yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi verdi, şehrin dünyada gastronomi alanındaki yeri, mutfağının tanıtımı ve coğrafi işaret alanındaki çalışmalarına değindi.

Gaziantep'in önemli dünya mutfaklarıyla yarıştığını, bu yüzden GastroAntep'in de her geçen gün gelişip büyüdüğünü dile getiren Şahin, festivalin bu yılki bölümünde "Gastro ekonomi" başlığını ön plana çıkaracaklarını vurguladı.

GastroAntep'e başlarken, "Güneşten, doğadan, tarihten gelen lezzet" dediklerini hatırlatan Şahin, bu etkinliği kültür yoluna dahil ettiklerini ve buraya dahil olmanın ne anlama geldiğinin etkinlikle birlikte görüleceğini söyledi.

Toplantıya AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan ve diğer ilgililer katıldı.

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