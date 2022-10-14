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Kültür

Game of Thrones'a ev sahipliği yapan Dubrovnik, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

Hırvatistan’ın Adriyatik Denizi sahilinde bulunan ve Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisine ev sahipliği yapan tarihi Dubrovnik kenti, ziyaretçilerini Orta Çağ'da yolculuğa çıkarıyor.

Lejla Biogradlija   | 14.10.2022
Game of Thrones'a ev sahipliği yapan Dubrovnik, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor Fotoğraf: Denis Zuberi - AA

Dubrovnik

Surlarla çevrili eski şehir ve Dubrovnik Katedrali ile tanınan kent, tarihi kayıtlara göre 1365'te Osmanlı himayesine alındı.

Büyüleyici deniz manzarasıyla görenleri kendisine hayran bırakan Dubrovnik, bölgede 1991-1995'te yaşanan savaşta Sırp güçler yüzünden büyük hasar gördü.

Restorasyon çalışmalarıyla yaralarını sarmayı başaran tarihi kent, yılın her mevsiminde dünyanın birçok yerinden gelen binlerce turisti ağırlıyor.

Game of Thrones'a ev sahipliği yaptı

Dubrovnik, dünya genelinde izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisine ev sahipliği yapan mekanlardan biri olmasıyla dikkatleri daha da üzerine çekti.

Şehir, dizide anlatılan Orta Dünya'nın en önemli kenti King's Landing'in (Kral Toprakları) çekildiği yer olarak hafızalara kazınırken dizinin en önemli sahnelerinden "utanç yürüyüşü" de kentteki tarihi merdivenlerde kayda alındı.

Game of Thrones dizisinin çekildiği 2011-2019 döneminde kenti milyonlarca turistin ziyaret ettiği belirtiliyor.

Dizinin tutkunları Dubrovnik'e gelmeye devam ediyor.

Orta Çağ havası hakim

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Dubrovnik, 7'nci yüzyıldan bu yana tarih kayıtlarında yer alan bir kent.

Dubrovnik, dünyaca ünlü birçok ismin tatil için tercih ettiği kentlerden biri olmasının yanı sıra yakınlarındaki doğal botanik bahçesi Lokrum Adası da en çok ziyaret edilen mekanlar arasında bulunuyor.

Stradun Caddesi, Pile Kapısı, Sponza Sarayı, Onofrio Çeşmesi, Rektör Sarayı ve Lovrijenac Hisarı, kentte "mutlaka" görülmesi yerler arasında gösteriliyor, tarihi meydanlar ziyaretçilerini adeta Orta Çağ'da tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Her köşe başından zırhlı bir asker çıkacakmış hissini veren Dubrovnik, yazın daha çok denizi, kışın da tarihi mekanlarıyla turistleri ağırlamaya devam ediyor.

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