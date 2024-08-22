"Fuerza Bruta Wayra" Volkswagen Arena'da izleyiciyle buluştu
Postmodern tiyatro gösterisi "Fuerza Bruta Wayra", Volkswagen Arena'da sahnelendi.
İstanbul
Yapı Kredi 80. Yıl "Feelin' Good" etkinlikleri kapsamında düzenlenen, akrobasinin, tiyatronun, dansın ve müziğin dahil olduğu gösteride izleyiciler eğlenceli vakit geçirdi.
Teknoloji ve sanatın bir araya getirildiği 360 derece sahnesiyle ilgi çeken gösteride, izleyenlerin birkaç santim yukarısında görsel efektlerle illüzyon dünyası sunuldu.
Heyecan, eğlence ve gerilimin bir arada sunulduğu, 34 ülkedeki 5 binin üzerinde performansta 6 milyondan fazla izleyiciye ulaşan Fuerza Bruta, 26 Ağustos'a kadar izleyiciyle buluşmaya devam edecek.
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