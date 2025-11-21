Dolar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’da “İnegöl Giriş Kavşağı Açılış Töreni”nde konuşuyor
logo
Kültür

Frida Kahlo'nun otoportresi, bir müzayedede satılan en değerli kadın sanatçı eseri oldu

Meksikalı sanatçı Frida Kahlo'nun bir otoportresi, 54,7 milyon dolara satılarak bir müzayedede en yüksek fiyata alıcı bulan kadın sanatçı eseri olarak kayda geçti.

Irmak Akcan  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Frida Kahlo'nun otoportresi, bir müzayedede satılan en değerli kadın sanatçı eseri oldu

Ankara

CNN'in haberine göre, Kahlo'nun 1940'ta resmettiği "El sueno (La cama)" isimli otoportresi, New York'taki "Sotheby’s" sanat şirketinin müzayedesinde rekor fiyata alıcısıyla buluştu.

Kahlo'nun 54,7 milyon dolara satılan portresi, Amerikalı sanatçı Georgia O’Keeffe'in 2014'te 44,4 milyon dolara alıcı bulan "Jimson Weed/White Flower No.1" tablosunu geride bırakarak bir kadın sanatçının en yüksek fiyata satılan eseri oldu.

Neredeyse 30 yıldır kamuya açık olarak sergilenmemiş olan tablo müzayededen önce Londra, Abu Dabi, Hong Kong, Paris ve New York'ta sergilendi.

Eserde Kahlo, soluk mavi gökyüzünde yüzen bir yatakta yatarken görülüyor. Yeşil sarmaşıkların Kahlo'nun vücudunu sardığı görülen eserde, yatağın üzerinde ise dinamitlerle bağlanmış ve farklı renklerde çiçeklerden oluşan bir buket tutan bir iskelet yatıyor.

Yatak, otobüs kazası ve ardından geçirdiği ameliyatlar nedeniyle kronik ağrı çekerek uzun süre yatağa mahkum kalan Kahlo'nun eserlerinde sıkça rastlanan bir motif olarak kabul ediliyor.

Kahlo'nun ailesi kazadan sonraki uzun süren iyileşme sürecinde Kahlo'ya uygun bir şövale hazırlamış, yatarken resim yapabilmesine olanak sağlamıştı.

Kahlo bu dönemde, "Ben ölmedim ve yaşamak için bir nedenim var. O neden de resim yapmak." diye yazmıştı.

