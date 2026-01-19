Fransız şarkıcı Zaz İstanbul'da konser verecek
Sahne adı Zaz olan Fransız şarkıcı Isabelle Geffroy, bu yaz İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.
İstanbul
Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip ünlü şarkıcı, Only You Live organizasyonuyla 16 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. Konserin biletleri, yarın Passo platformu üzerinde 11.00'de satışa çıkacak.
"Je veux" adlı parçasıyla 2010'da kısa sürede dünya çapında ün kazanan Zaz, müziğinde pop, chanson ve caz müziğini harmanlıyor.
Zaz, geçen yıl yayınladığı "Sains et saufs" başlıklı albümle de hayranlarının beğenisini kazandı. Albüme eşlik eden dünya turnesi kapsamında Zaz, Avrupa'dan Amerika'ya pek çok şehirde kapalı gişe konserler gerçekleştirdi.