Dolar
38.91
Euro
44.21
Altın
3,356.38
ETH/USDT
2,502.70
BTC/USDT
107,800.00
BIST 100
9,356.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Foto muhabiri Cem Özdel, Batı Afrika'nın ilk fotoğraf müzesinde sergi açtı

Foto muhabiri Cem Özdel, Saint-Louis Fotoğraf Müzesi'nde (MUPHO) fotoğraf sergisi açtı.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Foto muhabiri Cem Özdel, Batı Afrika'nın ilk fotoğraf müzesinde sergi açtı Fotoğraf: Fatma Esma Arslan Özdel/AA

Dakar

Özdel'in "Yükselişler, kutsal Senegal'e yolculuk" isimli sergisi, başkent Dakar'a yaklaşık 250 kilometre mesafedeki Saint-Louis'de sanatseverlerle buluştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, Dakar Yunus Emre Enstitüsü ve MUPHO iş birliğinde düzenlenen sergide Özdel'in Senegal'de çektiği, din ve doğa temalı 11 fotoğraf yer aldı.

Açılışa, Senegal'in önde gelen üniversitelerinden Gaston Berger Üniversitesinden öğrenciler, sanatçılar ve fotoğraf meraklıları katıldı.

MUPHO'nun kurucusu Amadou Diaw, açılışta yaptığı konuşmada, Özdel’in fotoğraflarının Senegal toplumuna özgü güzellik ve ritüelleri öne çıkardığını belirtti.

Diaw, öğrencilerin sergiye gösterdiği ilgiden de çok etkilendiğinin altını çizerek, Özdel ile yollarının kesişmesine vesile olan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'a teşekkür etti.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Sağman da Senegal'e Özdel'in objektifinden bakmayı çok sevdiğini söyleyerek, "Cem'in fotoğrafları sadece hikaye anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda sizi bir kültür yolculuğuna çıkarıyor." dedi.

Sağman, bu buluşmaya ev sahipliği yapan Diaw'a şükranlarını sundu.

Özdel de "Saint-Louis, yalnızca Senegal'in değil, Afrika'nın da kültürel hafızası. Fotoğraflarımın burada halkla buluşması benim için büyük bir onur. Fotoğraf bir belge olduğu kadar, bir yorum biçimi. Ben de kendi bakışımı, buradaki insanlara ve ritüellere duyduğum saygıyla birleştirerek yansıtmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Sergi, kasım ayına kadar gezilebilecek.

Cem Özdel kimdir

Erzincan'da 1977'de doğan Özdel, 1999'da Milliyet'te başladığı gazetecilik kariyerine 2001 yılında Anadolu Ajansı'nda devam etti.

Özdel, Suriye savaşı ve Darfur'daki kıtlık da dahil olmak üzere dünyayı ilgilendiren krizlere ilişkin yaptığı haberlerle uluslararası alanda tanındı.

Özdel'in 2012'de Zonguldak'ta çektiği madenci fotoğrafları ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görüldü.

2016-2023 yılları arasında eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun resmi fotoğrafçısı olarak görev yapan Özdel, 2023'te Anadolu Ajansı'ndan emekli olarak Dakar'a yerleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı'ndan Emine Erdoğan’a toplumsal hizmet teşekkürü
Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerinden rekor miktarda uyuşturucu yakalaması
Emniyet ve trafik ekiplerince bir haftada 534 bin 508 sürücüye işlem yapıldı
Türkiye ve dünya gündemi
Körfez ülkeleri seyahat acentelerinin temsilcileri Samsun'u gezdi

Benzer haberler

Foto muhabiri Cem Özdel, Batı Afrika'nın ilk fotoğraf müzesinde sergi açtı

Foto muhabiri Cem Özdel, Batı Afrika'nın ilk fotoğraf müzesinde sergi açtı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet