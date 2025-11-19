"Eyes of Gaza" belgeseli, Filistinli gazetecilerin mücadelesini anlatıyor
"Eyes of Gaza" belgeselinin yönetmeni Mahmoud al-Atassi, filmde Gazze'de hala yaşayan insanlar olduğunu göstermeyi amaçladığını söyledi.
İstanbul
Gazetecileri "Gazze'nin Gözleri" olarak tanımlayan belgesel, soykırımı dünyaya duyurmayı amaçlayan Filistinli gazetecilerin gündelik yaşamları, mücadeleleri, çatışmaları ve çalışmaları gibi pek çok konuyu işliyor.
Atassi, İsrail'in saldırıları devam ederken hayatta kalmaya ve işlerini yapmaya çalışan üç Filistinli gazetecinin hikayesini anlatan belgeselin çekim sürecini ve ortaya çıkış hikayesini, AA muhabirine anlattı.
Yaşamın devam ettiğini göstermeyi filmde amaçladığını belirten Atassi, "Filmin ana mesajı, Gazze’de insanların olduğu, o insanların hala yaşadığı ve kurtarılmaları gerektiği. Harekete geçmemiz ve onları kurtarmamız gerekiyor." dedi.
"Batı insanı asıl hikayeyi bilmiyordu"
Çekim sürecinde kan ve ceset görüntüsü bulunmamasına gayret ettiğini vurgulayan Atassi, Filistin'de öldürülmemiş insanları temel aldığını vurgulayarak, "Öldürülmek üzere olan küçük bir bebeğin olduğu ve onu hayata döndürmeye çalıştıkları bir sahne var. O noktada kurguyu kestim yani çocuğun öldürüldüğünü göstermedim. Seyirciye hala yaşadığını, umut olduğunu gösterdim. Eğer harekete geçerseniz, onu kurtarabilirsiniz." diye konuştu.
Son olarak 16. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde Filistin Seçkisi'nde sinemaseverlerle buluşan Atassi, etkinliğin "Hikayeler kimin ve gerçek nerede?" sloganının çok önemli olduğunu, çünkü Avrupa'nın ve dünyanın bu konuda asıl hikayeyi bilmediklerini söyledi. Atassi, insanların hala Filistin hakkında çok temel soruları sorduğunu dile getirerek, "Çok ilginç. Filistin, Gazze hakkında, insanların savaş ile nasıl yüzleştikleri hakkında temel soruları soruyorlar. Çünkü gerçekten bilmiyorlar." ifadesini kullandı.
Mahmoud al-Atassi, uluslararası festivaller sayesinde dünyanın her yerindeki insanların artık Gazze'de yaşananları görebildiğine dikkati çekerek, "Filistin'de gerçekten neler olduğuna dair bir resim sunmak bizim görevimizdi. O zamanlar bunu yapamadık. Şimdi ise pek çok film yapımcısı ve pek çok Filistinli kendi hikayelerini anlatıyor." açıklamasında bulundu.
"İsrail milyarlarca dolarla kendi propagandasını yapıyor"
İsrail'in, milyarlarca dolar harcayarak kendi hikayelerinin propagandasını yaptığını hatırlatan Atassi, "Şu anda İsrail, 'Bizim askerlerimiz çok iyi, dans ediyorlar, oyunlar oynuyorlar. Bu askerler bir çocuğu öldüremez' diyerek propaganda yapıyor." sözlerini sarf etti.
Atassi, İsrail'in propagandasına rağmen bu algının değiştiğini söyleyerek, şunları aktardı:
"Şu anda Avrupalılar, Amerikalılar, Gazze'den gelen korkunç görüntüleri görebiliyor. Savaşın nasıl olduğunu, İsrail güçlerinin Gazze'ye nasıl saldırdığını, bombaları, öldürmeyi, yerinden edilmeyi, gıda yardımını nasıl kestiklerini... Artık insanlar İsrail ordusunun gerçekten kötü olduğunu anlıyor. Eskiden böyle değildi."
"Madem İsrail yapabiliyor, biz neden yapmayalım?" sorusunun sinemacılık anlayışı için bir mihenk taşı olduğunu sözlerine ekleyen Atassi, "Biz doğru taraftayız. İnsanlara ne yaşandığını ve durumun ne olduğunu anlatmalıyız. İsrail'in gerçek yüzünü göstermemiz gerekiyor ve kimin doğru, kimin yanlış tarafta olduğunu, kimin katil, kimin maktul, kimin kurban ve kimin zalim olduğunu göstermemiz gerekiyor." görüşünü paylaştı.
"Yeni projeler yolda"
Yönetmen Atassi, "Eyes of Gaza" belgeselinden sonra "Enkaz Altında" isimli bir film daha yönettiğini dile getirdi. Al Jazeera sponsorluğunda yapılan filmin, Kuzey Gazze'de Kamal Adwan Hastanesi'nin hikayesini anlattığını kaydeden Atassi, filmin sadece Arapça versiyonunun bulunduğunu aktardı.
Başka bir proje üzerinde daha çalıştığını sözlerine ekleyen Atassi, Kamal Adwan Hastanesi'nde çekimlere devam ederek, Dr. Hussam Abu Safia ile ilgili bir belgesel üzerine çalıştığını kaydetti.
Filmin, İsrail ordusu tarafından oğlu öldürüldükten sonra hiçbir suçlama olmaksızın 6 aydır İsrail hapishanelerinde tutuklu tutulan Abu Safia'nın hukuk ve yaşam mücadelesini işleyeceğini aktaran Atassi, "Yasadışı bir savaşçı olduğunu söylüyorlar. Yeni filmim, onun avukatı Ghaith Qasem ve ailesiyle verdiği hukuk mücadelesine odaklanıyor." dedi.
Filmin henüz tasarı aşamasında olduğunu belirten Atassi, yapımda kullanmak üzere finansman arayışında bulunduğunu sözlerine ekledi.