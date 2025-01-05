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Kültür

Eskişehir'de "Çallı" imzalı Atatürk portresi, Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor

Çağdaş Türk resim sanatının öncülerinden Yaşar Çallı imzalı Atatürk portresi, Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nde Eskişehir halkı ve ziyaretçilerle buluşuyor.

Yavuz Emrah Sever  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
Eskişehir'de "Çallı" imzalı Atatürk portresi, Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor

Eskişehir

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi, Türkiye'nin sanat ve kültür mirasına katkı sunuyor.

Atatürk'ü şahsen tanıyan ve onun portrelerini defalarca resmeden ünlü ressam İbrahim Çallı'nın torunu Yaşar Çallı imzalı Atatürk portresi, Eskişehir'in turistik merkezlerinden biri olan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nde yerini aldı.

Merhum iş insanı Sakıp Sabancı tarafından 1984 yılında Anadolu Üniversitesine armağan edilen ve daha önce Rektörlük ofisinde yer alan tablo, müzenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait koleksiyonunun yer aldığı bölümde sergilenmeye başlandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi Müdürü Prof. Dr. Rıdvan Coşkun, Türkiye'nin tarihi mirasını temsil eden ve kamusal değeri bulunan sanat eserlerinin kapalı alanlardan ve arşivlerden çıkarılarak halk ve gençlerle buluşturulmasının, tarih bilinci, kültürel aktarım ve sanat eğitimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Anadolu Üniversitesi olarak sergiledikleri yenilikçi müzecilik anlayışı doğrultusunda sanatı daha geniş kitlelerle buluşturmak ve erişilebilir kılmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"İbrahim Çallı'nın torunu Yaşar Çallı imzalı Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi, Çallı kuşağının sanatsal mirasını temsil eden, tarihsel değeri yüksek ve genç sanatçılar için ilham verici boyutlarıyla öne çıkan kıymetli bir eserdir. Gençlerimize ve genç sanatçılarımıza ilham kaynağı olacak bu eserin Cumhuriyet Tarihi Müzemizde sergilenmesi, sanatın ve kültürel tarihi mirasımızın toplumla buluşmasını destekleyen bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Bu yaklaşım, kentimizde kültürel mirasımızın kapalı alanlardan, az kişinin görüp erişebildiği ortamlardan çıkıp daha geniş kitlelere ücretsiz olarak ulaşmasını sağlamak açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir."

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı ile Cumhuriyet tarihine ışık tutan ve ücretsiz olarak ziyaret edilebilen müze, söz konusu tabloyu yakından görmek ve yakın tarihe dair bilgi, belge ve görselleri incelemek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

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