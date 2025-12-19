Dolar
42.81
Euro
50.20
Altın
4,348.91
ETH/USDT
2,986.00
BTC/USDT
88,151.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Erzurum'un 500 yıllık geleneği "1001 Hatim" başladı

Erzurum’da, şehrin ve ülkenin afet ve belalardan korunması amacıyla yaklaşık 500 yıldır sürdürülen “1001 Hatim” geleneği kapsamında düzenlenen programla hatimler okunmaya başlandı.

Talha Koca  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Erzurum'un 500 yıllık geleneği "1001 Hatim" başladı Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Kentte, İslam alimi Pir Ali Baba’nın yaklaşık 500 yıl önce başlattığı Kur’an-ı Kerim okuma geleneği her yıl devam ettiriliyor.

Şehrin ve ülkenin afet ile belalardan korunması amacıyla sürdürülen gelenek kapsamında, bir ay boyunca Kur’an-ı Kerim okumayı bilen gencinden yaşlısına herkes hatim indiriyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sabah namazından itibaren camilerde bir ay boyunca Kur’an-ı Kerim okunacak.

Vali Mustafa Çiftçi, “1001 Hatim” geleneğinin tanıtımı için düzenlenen programda, Erzurum’un köklü İslami gelenekleri olduğunu belirterek, “Bu kutlu gelenek sayesinde yılın son iki haftasını hatimlerle ihya edeceğiz, 2026’nın ilk 16 gününü de hatimlerle karşılayacağız.” dedi.

Programın 19 Aralık-16 Ocak tarihleri arasında süreceğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

“İnancımızda ve kültürümüzde Ramazan Kur’an-ı Kerim ayı olarak bilinir. Ramazan’da Kur’an-ı Kerim ile irtibat daha fazladır, mukabeleler okunur. İslam dünyasında özellikle Erzurum ve Saraybosna’da ikinci bir Kur’an-ı Kerim ayı vardır, o da bugün başlayan 1001 hatim aylarıdır. Daha önce görev yaptığım yerlerde böyle güzel bir geleneğe rastlamadım. İnşallah bu yıl 80 bin hatim okunacağını ümit ediyoruz. Bu hatimler hürmetine ilimizin manevi bir zırha bürüneceğine inanıyoruz.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de gelenek sayesinde kentin dualarla muhafaza altına alındığına inandıklarını belirtti.

Sekmen, “Erzurum yalnızca kalelerle, surlarla ve tabyalarla korunmuş ve ayakta kalmış bir şehir değildir. Bu şehir Kur’an-ı Kerim ile korunmuş, dua ile tahkim edilmiş ve secdeyle sağlamlaştırılmış bir şehirdir.” diye konuştu.

Hafızların Kur’an-ı Kerim okuduğu programda, İl Müftüsü Yaşar Çapçı dua etti. Daha sonra Pir Ali Baba’nın yaşadığı dönemde olduğu gibi bir grup hafız, at üstünde Kur’an-ı Kerim okuyarak türbenin bulunduğu tepeden indi.

Katılımcılar ve protokol üyeleri, Pir Ali Baba’nın türbesini ziyaret ederek dua etti.

Programa İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve din görevlileri katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Valiliğinden AŞTİ'de çok sayıda evsizin barındığı iddialarına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girecek adaylara başarılar diledi
Kocaeli'de keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan İHA bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin'i kabul etti
Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor

Benzer haberler

Erzurum'un 500 yıllık geleneği "1001 Hatim" başladı

Erzurum'un 500 yıllık geleneği "1001 Hatim" başladı

Sürat patenci Muhammet Bozdağ, gençler kategorisinde son kez Dünya Şampiyonası'nda piste çıkacak

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu yarın resmi olarak başlayacak

Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu yarın resmi olarak başlayacak
Erzurum'da Yeşilayın genç gönüllüleri okulları dolaşıp 11 bini aşkın çocuğu bilinçlendirdi

Erzurum'da Yeşilayın genç gönüllüleri okulları dolaşıp 11 bini aşkın çocuğu bilinçlendirdi
Erzurum, Ardahan, Kars ve Balıkesir'de soğuk hava etkili oldu

Erzurum, Ardahan, Kars ve Balıkesir'de soğuk hava etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet