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Kültür

Erhan Güleryüz Cumhuriyet'in 100. yılına özel "Açtık Yelkenleri" marşını hazırladı

Müzisyen aynı zamanda Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, Cumhuriyet'in 100. yılına özel "Açtık Yelkenleri" adlı marşı besteledi.

Aişe Hümeyra Akgün  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
Erhan Güleryüz Cumhuriyet'in 100. yılına özel "Açtık Yelkenleri" marşını hazırladı Fotoğraf: Deniz Enül/AA

İstanbul

Söz, müzik ve aranjesi Güleryüz'e ait olan marşın çok sesli vokalleri arasında ünlü şarkıcı Deniz Arcak'ın kurduğu Deniz Arcak Atölyehane ve Çocuk Kalpler Kumpanyası da bulunuyor.

Marşın gitar, davul, bas ve klavyeleri ise Ayna grubu üyeleri tarafından çalındı.

Güleryüz, AA muhabirine, henüz 7 yaşındayken Cumhuriyet'in 50. yılına özel yazılan marşı ilk duyduğunda çok etkilendiğini söyledi.

Arada geçen 50 yılda çok şeyler yaşadığını, Türkiye, Cumhuriyet, Atatürk sevgisi ile Türkiye'yi ve dünyayı karış karış dolaşma şansına sahip bir müzik emekçisi olduğunu dile getiren Güleryüz, "Çocukluğumdan bana kalan güzellikleri paylaşarak ve yaşadığım ülkeyi ama'sız, fakat'sız çok severek 'ki bu ölene kadar böyle olacak' her zaman müzik ile anlatmaya çalıştım." dedi.

Güleryüz, bugünün çocuklarının Türkiye gibi güzel bir ülkede yaşadıklarını hissetmelerini istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her olumlu, olumsuz şey karşısında toplum olarak bir arada her şeyin üstesinden gelebildiğimizi, bir yürek olabildiğimizi özellikle çocuklarımızın hissetmesinin önemli olduğunu biliyorum. 100. yıl Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 7 yaşında olan Erhan gibi milyonlarca evladımıza umut olacak bir şiir ve beste yapmaya karar verdim. 28 Ekim 2023'te Konya'da sabah saatlerinde bu marşı bitirdim. Stüdyoda büyük bir ekip çalışması yaptık. Aranjesi bitti, Ayna grubu üyeleri enstrümanları çaldı. Kemanlar için ülkemizin en değerli keman virtüözlerinden sevgili Umut Hoşgör, 3 gün kayıt yaptı. Çocuk kalpler kumpanyası ve Deniz Arcak Atölyehane koroları sesleri ile marşı tam duygusunda icra ettiler. Yüzlerce yürek vatan sevgisi ile bu marşı çocuklarımıza armağan ettiler."

"Açtık Yelkenleri" marşı, tüm dijital platformlardan dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

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