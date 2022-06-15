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Kültür

Emine Erdoğan, tarihi Ankara Kalesi'nde açılan 'Ekolojik Sanat' sergisini ziyaret etti

Emine Erdoğan, "Gerçekten takdire şayan ürünler meydana getirmişler. Geri dönüşüm, hatta 'ileri dönüşüm' denilebilir bunlara. Benim Sıfır Atık Projemin de destekçileri kendileri, çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 15.06.2022
Emine Erdoğan, tarihi Ankara Kalesi'nde açılan 'Ekolojik Sanat' sergisini ziyaret etti Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ekolojik Sanat" sergisini ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Tarihi Ankara Kalesi'nde bulunan Ankara Valiliği İz Ankara El Sanatları ve Tasarım Merkezine gelerek, iğde ve andız ağacından üretilen boncuklardan tasarlanan takılar ile merkezde üretilen dekoratif ürünlerin yer aldığı, "Ekolojik Sanat" adlı sergiyi gezdi.

Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt'tan sergideki eserlerle ilgili bilgi alan Emine Erdoğan, ürünleri yapan sanatçılarla da sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

Daha sonra cam, takı, dokuma ve misafir sanatlar atölyelerini de ziyaret eden Emine Erdoğan, ebru sanatından manzara tablosu yapan Sevim Sağdıç'ın çalışmasını izledi. Erdoğan, sanatçı Neriman Şahin'in de yaptığı yağlı boya tablonun küçük bir bölümünü boyadı.

Ziyaret sonrası Vali Vasip Şahin, Emine Erdoğan'a ağaç yakma sanatıyla yapılan portresini ve Ankara keçisinden elde edilen tiftiğin dokunmasıyla oluşturulan sof kumaşı şal hediye etti.

Ulucanlar Cezaevi Sanat Sokağı'nı ziyaret etti

Emine Erdoğan, yaklaşık 40 sanatçının 30 atölyede çalışmalarını sürdürdüğü, Ulucanlar Cezaevi'nde bulunan Sanat Sokağı'na gelerek, buradaki atölyeleri gezdi.

Burada sanatçılarla sohbet eden Emine Erdoğan, atölyelerde yapılan eserleri inceledi.

Sanat Sokağı sakinleri, Emine Erdoğan'a ziyaretten duydukları memnuniyeti iletti. Ziyaret sırasında gözlerinde ileri derece bozukluk bulunan sanatçı Selma Bora da Emine Erdoğan'a bir tablo hediye etti. Bora, "Kadınlarımız üretken olsun, ellerinden geldiği kadar kendi ekonomik güçlerini kendileri temin etsin." dedi. Emine Erdoğan da tabloyu beğendiğini ifade ederek, teşekkürlerini iletti.

Emine Erdoğan, daha sonra Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinin, Ulucanlar Cezaevi Mahkum Yemekhanesi'nde açılan yıl sonu sergisini gezdi.

Belediyenin 23 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yaklaşık 42 branşta yapılan ürünleri inceleyen Emine Erdoğan, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve kurs eğitmenlerinden de ürünlere ilişkin bilgi aldı.

Özellikle epoksi, makrome, el örgüsünden yapılan oyuncaklar ile atık gazeteler ve mısır koçanlarından yapılan ürünlere ilgi gösteren Emine Erdoğan, "Gerçekten takdire şayan ürünler meydana getirmişler. Geri dönüşüm, hatta ileri dönüşüm denilebilir bunlara. Benim Sıfır Atık Projemin de destekçileri kendileri, çok teşekkür ediyorum. Bunlardan başka projeler de çıkarabilirler, hanımlar bu konuda çok becerikliler." diye konuştu.

Mısır koçanlarından yapılan aksesuarlara dikkati çeken Emine Erdoğan, "Çöpe atılan şeyleri görüyor musunuz, burada dönüşüyorlar. Tebrik ediyorum." dedi.

Emine Erdoğan'a ziyaretlerde AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı eşlik etti.

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