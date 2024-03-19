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Kültür

Embryo Live grubu, 31. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde sahne aldı

Caz müziğinde ekol olarak gösterilen Embryo grubu, 31. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında konser verdi.

Tezcan Ekizler  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Embryo Live grubu, 31. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde sahne aldı

İzmir

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nca (İKSEV) organize edilen festivalde caz müziği tarihinde önemli bir yere sahip Embryo Live grubu Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASM) cazseverlerle buluştu.

Grup, 55 yıllık geçmişlerinden süzülüp gelen, doğaçlamalarla renklenen bir konser sundu.

31. İzmir Avrupa Caz Festivali, yarın Ondrej Krajnak konseriyle tamamlanacak.

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