Embryo Live grubu, 31. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde sahne aldı
Caz müziğinde ekol olarak gösterilen Embryo grubu, 31. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında konser verdi.
İzmir
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nca (İKSEV) organize edilen festivalde caz müziği tarihinde önemli bir yere sahip Embryo Live grubu Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASM) cazseverlerle buluştu.
Grup, 55 yıllık geçmişlerinden süzülüp gelen, doğaçlamalarla renklenen bir konser sundu.
31. İzmir Avrupa Caz Festivali, yarın Ondrej Krajnak konseriyle tamamlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.