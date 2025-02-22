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Kültür

Edirne Sarayı Cihannüma Kasrı'ndan 200 yıl sonra Selimiye Camisi izlendi

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından Edirne Sarayı'nın ihyası kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Cihan Demirci  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Edirne Sarayı Cihannüma Kasrı'ndan 200 yıl sonra Selimiye Camisi izlendi

Edirne

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ile çalışmaları yerinde inceleyerek, Milli Saraylar Edirne Sorumlusu Mert Can Polat'tan bilgi aldı.

Sezer, Cihannüma Kasrı'ndan 200 yıl sonra Selimiye Camisi'ni seyrettiklerini söyledi.

Edirne Sarayı'nın ihyası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milli Saraylar Başkanlığına teşekkür eden Sezer, çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.

Edirne Sarayı Cihannüma Kasrı ve padişahın kabul odası Arz Odası, ikinci avluyu çevreleyen sur duvarları, Kum Kasrı hamamı ve birçok eseri ile Milli Saraylar Başkanlığı himayelerinde yeniden ayağa kaldırılıyor.

Edirne Sarayı

Edirne Sarayı'nın 1450'de başlayan inşası 1475'te tamamlandı. Saray, 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren daha az kullanıldığından tahribata uğradı, 1752'deki büyük deprem ve 1776'daki yangınla harap oldu. 1827'de kısmi tamir gören yapı, 1829'da Edirne'yi işgal eden Rus güçleri tarafından ordugah olarak kullanıldı, en büyük zararı bu dönemde aldı.

Vali Hurşit Paşa ve Hacı İzzet Paşa zamanlarındaki tamirat döneminde birçok yapı kurtarıldı fakat 1876-1877 Rus Savaşı'nda işgal kuvvetlerinin şehre yaklaşması üzerine Babüssaade civarında yığılan cephane, düşman eline geçmemesi için patlatıldı. Edirne Sarayı'nın birçok yapısı da bu patlamayla yıkıldı.

Yaklaşık 100 civarında yapıdan oluştuğu düşünülen Edirne Sarayı'ndan bugüne Babüssaade (Ak Ağalar Kapısı), Adalet Kasrı, Matbahı Amire (mutfak), su maksemi, Av Köşkü, Namazgahlı Çeşme ve Kum Kasrı hamamının da dahil olduğu 11 eser ulaşabildi.

Pek çok üniversitenin uzun yıllar kurtarma kazıları yaptığı alan, ihya çalışmaları için 2022 yılında Milli Saraylar Başkanlığına devredilmişti.

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