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Kültür

Düzce'deki antik kentte su depolama havuzu gün yüzüne çıkarıldı

Batı Karadeniz'in "Efes"i olarak adlandırılan Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen su depolama havuzu bulundu.

Göksel Cüneyt İğde  | 09.11.2024 - Güncelleme : 09.11.2024
Düzce'deki antik kentte su depolama havuzu gün yüzüne çıkarıldı

Düzce

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan antik kentteki kazı çalışmaları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve Düzce Belediyesinin desteğiyle Konuralp Müze Müdürlüğü başkanlığınca sürdürülüyor.

Çalışmalarda, kilise yapısının yanında Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen su depolama havuzu bulundu.

Gün yüzüne çıkarılan 2,80x3,90 metre boyutlarında, 1,90 metre derinlikteki su havuzu, dönemin altyapı sistemine ilişkin önemli ipuçları sunuyor.

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