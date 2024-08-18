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Kültür

Dünyaca ünlü Fransız aktör Alain Delon, 88 yaşında hayatını kaybetti

"Plein Soleil", "Notre histoire" ve "L'Eclisse" gibi filmlerde rol alan dünyaca ünlü Fransız oyuncu Alain Delon, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Dilara Karataş  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Dünyaca ünlü Fransız aktör Alain Delon, 88 yaşında hayatını kaybetti

Ankara

The Guardian'ın haberine göre ailesi, Delon'un Fransa’nın Aisne kentinde bulunan Douchy'deki evinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yakışıklılığıyla döneme damgasını vuran ve Fransa'nın unutulmaz başrol oyuncularından biri haline gelen aktör, 88 yaşındaydı.

Tam adıyla Alain Fabien Maurice Marcel Delon, 8 Kasım 1935'te doğdu. Delon, 1960'lardan 1980'lere kadar Avrupa'nın önde gelen aktörlerinden biri olarak biliniyordu.

"Plein Soleil" (Kızgın Güneş), "Notre histoire" (Ayrı Odalar) ve "L'Eclisse" (Batan Güneş) gibi ünlü filmlerde rol alan Delon, "Notre histoire" filmindeki performansıyla Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri'nde Erkek Oyuncu Cesar Ödülü'nü kazanmıştı.

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