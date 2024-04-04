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Kültür

Dua Lipa'nın balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul'da açıldı

Grammy ödüllü şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve model Dua Lipa'nın balmumu figürü, Beyoğlu'ndaki Madame Tussauds İstanbul’un koleksiyonuna eklendi.

Ömer Mirza Şeker  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Dua Lipa'nın balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul'da açıldı

İstanbul

Merlin Türkiye Genel Müdürü Tankut Tonger, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dua Lipa'nın kariyerindeki başarılara işaret ederek, "Yaklaşık 15 senedir dünyadaki müzik gündemini meşgul eden, çok beğenilen bir sanatçı. Kendisi kariyerine model olarak başlıyor. Daha sonra şarkı yazarlığı ve şarkıcılık yapıyor. Grammy ödülü kazanan bir hanımefendi. Yani güzelliğin yanı sıra yetenekleriyle de bizleri büyülüyor." ifadelerini kullandı.

Dua Lipa'nın balmumu figürünün yapımı yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından ortaya çıktı. Stylingi için sanatçının Amerika’daki ekibinden özel olarak izin alındı. 3 Mayıs’ta çıkacak olan albümü "Radical Optimism" öncesinde Madame Tussauds İstanbul’daki lansmanda açılan balmumu figürünün boyutlandırması ve görüntüsü birebir gerçeği yansıtıyor.

Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Mevlana, Angelina Jolie, Brad Pitt, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Justin Bieber, Beyonce ve Michael Jackson'ın da aralarında bulunduğu müzikten sinemaya, spordan devlet yöneticilerine ünlü ve önemli isimlerin figürlerinin görülebileceği müze, her gün 11.00-19.00 arasında ziyaret edilebilecek.

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