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Kültür

DT'nin 'Sonsuzluk Kitabevi' oyunu, Kuzey Makedonya'da tiyatroseverlerle buluşacak

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Sonsuzluk Kitabevi" oyunu ile Kuzey Makedonya'da düzenlenen Othello Uluslararası Tiyatro Festivali'nin açılışında sahne alacak.

İsa Toprak   | 08.09.2022
DT'nin 'Sonsuzluk Kitabevi' oyunu, Kuzey Makedonya'da tiyatroseverlerle buluşacak

Ankara

Devlet Tiyatrolarından (DT) yapılan açıklamaya göre, bu yıl 12-18 Eylül tarihleri arasında altıncısı düzenlenecek festival kapsamında, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı oyun, Gostivar şehrinde perde açacak.

Geçen yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Bir Nefes Dede Korkut"un sahne aldığı Gostivar'da, Devlet Tiyatroları bu sene yerli eser "Sonsuzluk Kitabevi"ni sergileyecek.

Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği "Sonsuzluk Kitabevi", 12 Eylül Pazartesi saat 20.00'de Gostivar Tiyatrosu'nda Othello Uluslararası Tiyatro Festivali'nin açılış oyunu olarak sanatseverlerle buluşacak.

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