Doha Film Festivali başladı
Doha Film Enstitüsü (DFI) tarafından düzenlenen Doha Film Festivali (DFF) açılış töreniyle başladı.
Doha/İstanbul
Katara Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine, oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Ayça Ayşin Turan'ın yanı sıra sinema ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.
DFI Başkanı Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, açılış töreninde, hikaye anlatımına yaptıkları sanatsal katkılar nedeniyle oyuncular Jamal Soliman ve Golshifteh Farahani'ye DFF 2025 Yaratıcı Mükemmellik Ödülü'nü takdim etti.
Açılışta konuşan Doha Film Enstitüsü Üst Yöneticisi ve Festival Direktörü Fatma Al-Remaihi, festivalin DFI için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Gerçeğe dönüşen bir vizyona 15 yıllık bağlılık... DFI, küresel film endüstrisini şekillendiren bir kurumdan daha fazlası. Her sesin önemli olduğuna ve sanatın Katar'da her zaman bir yuvası olacağına dair bir söz." dedi.
Arap sinemasının uzun vadeli bağlılık ile altın çağıyla buluştuğuna değinen Al-Remaihi, "Doha Film Festivali ile yeni bir sayfa açarken, amaç ve olasılıklara dayalı ortak geleceği şekillendirmek için diyalog içinde bir araya gelen küresel bir topluluk inşa etme yolculuğumuzun bir sonraki bölümlerini yazmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
Festivalin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania'nın "The Voice of Hind Rajab" (Hind Rajab'ın Sesi) filminin gösterimiyle organizasyon başladı.
Doha Film Festivali "Hind Receb'in Sesi" filmiyle başladı
Katar’da, Doha Film Festivali’nin ilk edisyonu, Gazze’de ailesiyle bulunduğu araçta İsrail güçlerince katledilen 6 yaşındaki Filistinli Hind Receb’in hikâyesini anlatan "Hind Receb’in Sesi" filmiyle açıldı.
Katar haber ajansı QNA, Doha’daki Katara Kültür Köyü’nde düzenlenen 2025 Doha Film Festivali’nin yönetmenliğini ve senaristliğini Tunuslu Kaouther Ben Hania’nın yaptığı "Hind Receb’in Sesi (The Voice of Hind Rajab)" filminin gösterimiyle başladığını bildirdi.
Açılış töreninde, Doha Film Enstitüsü Mütevelli Heyeti Başkanı el-Meyyasse bint Hamed Al Sani, Suriyeli sanatçı Cemal Süleyman ile İranlı oyuncu Gülşifte Ferahani’ye "2025 Doha Film Festivali Sanatsal Mükemmellik Ödülü"nü takdim etti.
Bu yıl ilk kez düzenlenen festival, Doha Film Enstitüsü tarafından organize ediliyor ve 28 Kasım’a kadar sürecek. Katarlı medya kuruluşlarına göre festivalde 62 ülkeden 97 film gösteriliyor.
Festival, uluslararası kısa film ve uzun metraj film yarışmaları kapsamında toplam 300 bin doları aşan ödüller sunuyor. Bu yarışmalarda yer alan 13 filmden 12’si, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ilk kez gösteriliyor.
Açılış filmi "Hind Receb’in Sesi", Kaouther Ben Hania tarafından yazılıp yönetildi ve Tunus tarafından En İyi Uluslararası Film dalında Oscar’a aday gösterildi.
Film, 7 Eylül’de düzenlenen 82. Venedik Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü olan "Gümüş Aslan"ı kazandı.
Yönetmen Ben Hania, o dönem yaptığı açıklamada, filmin "Gazze’nin sesi ve dünyanın duymazdan geldiği bir yardım çağrısı" olduğunu, "Hind’in sesinin adalet sağlanana kadar yankılanacağını" ifade etmişti.
Yapımda Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees ve Saja Kilani rol alırken, Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón ve Jonathan Glazer gibi uluslararası isimler projeye destek verdi.
Hind Receb'in öldürülmesi
İsrail güçleri, 29 Ocak 2024'te Gazze Şeridi'nde işlediği katliamlar ve işgal nedeniyle güvenli bir alan kalmayan kentte sığınacak bir yer bulabilmek için yola çıkan bir aracı vurdu.
Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde seyir halindeyken hedef alınan araçta, 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Receb ile 5 akrabası bulunuyordu. Saldırı sonucunda ilk anlarda araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, Receb ile sağ kalan Leyan Hamade adlı 15 yaşındaki kız çocuğu Filistin Kızılayını arayarak yardım istedi.
Filistin Kızılayı, 30 Ocak 2024'te, Leyan Hamade'nin 29 Ocak 2024'te saldırıya uğradığı bilgisini paylaşarak, Leyan'ın yardım istediği ses kaydını yayımlamıştı.
Hamade'nin telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybettiği, aynı araçta aralarında Receb'in de bulunduğu yakınlarının mahsur kaldığı ifade edilmişti.
Receb, telefonla ulaşan Filistin Kızılay yetkililerine "Hepsi öldü, gelin alın beni, burada tek kalmak istemiyorum. Çok korkuyorum, lütfen beni almaları için birini gönderin." diye 3 saat boyunca yalvarmış ancak İsrail güçlerinin devam eden saldırıları nedeniyle kurtarılamamıştı.
İsrail güçlerinin bölgeden 12 gün sonra çekilmesinin ardından 10 Şubat 2024'te ulaşılan araçta Receb, dayısı, dayısının eşi ve 3 çocuğunun cansız bedenleri bulunmuştu. Hind'in içinde bulunduğu araç, ön camı ve gösterge paneli parçalanmış, yan tarafında kurşun delikleri açılmış halde bulunmuştu.
Hind Receb'in ölümü dünyada büyük yankı uyandırmıştı.
Receb ve ailesinin aracının yakınlarında tamamen yanmış halde başka bir aracın kalıntılarının bulunmuş ve bunun Receb'i almak için gönderilen Filistin Kızılayına ait ambulans olduğu anlaşılmıştı.
Direkt hedef alınan ambulansın içinde Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'un da cansız bedenlerine ulaşılmıştı.
Doha Film Festivali hakkında
Festivalde dünya prömiyerleri, bölgesel ilk gösterimler, söyleşiler ve tartışmalar, sektör oturumları, gençlik programları, müzik performansları, Geekdom ve Doha'daki diğer topluluk girişimlerinden oluşan dinamik bir program izleyicilere sunulacak.
Toplam 300 bin ABD dolarını aşan ödüllerle DFF 2025, "Uluslararası Uzun Metrajlı Film", "Uluslararası Kısa Film", "Made in Qatar" özel kategorisi ve 16-25 yaşındaki gençlere özel "Ajyal Film Yarışması" bölümlerinden oluşuyor.
Dünyanın dört bir yanından film tutkunlarını, yönetmenleri ve sinema sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getiren festivalde, 62 ülkeden 97 film gösterilecek. DFI tarafından desteklenen 24 film ve kadın yönetmenlerin 48 filmi, festival programında yer alıyor.
Festivalin orijinal tema şarkısı, Katar'ın ünlü çağdaş bestecisi ve söz yazarı Dana Al Fardan tarafından Katara Studios ve Katar Filarmoni Orkestrası işbirliğiyle bestelendi.
Katara Kültür Köyü, Doha Şehir Merkezi Msheireb ve İslam Sanatları Müzesi gibi Doha'nın simge mekanlarında film yapımcıları, hikaye anlatıcıları ve izleyiciler, festival kapsamında bir araya gelecek.
Festival, bu yıl aralarında Steven Soderbergh, Ramy Youssef, Michaela Coel, Mo Amer, Jamal Soliman, Golshifteh Farahani, Elia Suleiman, Engin Altan Düzyatan, Jassim Al Nabhan, Dorra Zarrouk, Saleh Bakri, Hiam Abbas, Mehdi Hasan, Rahma Zeina, Jim Sheridan, Yasiin bey, Saint Levant, Annemarie Jacir ve Misan Harriman'ın da aralarında bulunduğu birçok konuğu ağırlayacak.
Doha Film Enstitüsünün bölgesel yetenekleri ve sinemada özgün hikayeleri destekleme misyonuyla hayata geçirilen festival, 28 Kasım'a kadar sanatseverlerle buluşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.