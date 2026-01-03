Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında konuşuyor.
logo
Kültür

Diyarbakır'daki tarihi yapılar karla kaplandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kar yağışının ardından tarihi yapılar beyaza büründü.

Ömer Yasin Ergin  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Diyarbakır'daki tarihi yapılar karla kaplandı Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Diyarbakır

Kentte 29 Aralık'ta başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağışlarla kar kalınlığı, 28 santimetreye ulaştı.

Son yılların en yoğun kar yağışını alan "medeniyetler kenti Diyarbakır"ın merkez Sur ilçesindeki tarihi mekanlar beyaza büründü.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları, İçkale Müze Kompleksi, Ongözlü Köprü, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi gibi tarihi ve kültürel mekanlar, kar yağışının ardından güzelliklerine güzellik kattı.

Karın etkisiyle farklı manzaraya bürünen tarihi mekanlar, dronla havadan kayıt altına alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Diyarbakır'a kar çok güzel yakışıyor"

Tur rehberi Abdullah Murat Özbozo, yaptığı açıklamada, Dubai, Münih ve İstanbul'dan misafirlerle kenti gezdiklerini söyledi.

Diyarbakır'a 4 mevsim boyunca tur yapmaya başladıklarını belirten Özbozo, kar yağışının da buna engel olmadığını ifade etti.

Diyarbakır'a gelirken çok güzel manzaralarla karşılaştıklarını anlatan Özbozo, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır Ulu Cami'yi ben de karlı görmüyordum, bu haliyle misafirlerimizi gezdireceğiz. Diyarbakır, her mevsim güzel, özellikle kar ile birlikte çok güzel. Diyarbakır'a kar çok güzel yakışıyor. Karın beyazlığı, her şeyi daha da güzelleştiriyor."

Münih'ten gelen Cavit Ünver de Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'i, son olarak Diyarbakır'ı gezdiklerini söyledi.

Karlı havada kenti gezmekten dolayı çok zevk aldıklarını ifade eden Ünver, "Diyarbakır'ı kafamızda daha sıcak şekilde canlandırmıştık, ilk defa böyle görüyoruz. Diyarbakır'ı çok beğendik, tarihi yapıları bizi çok etkiledi. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz." dedi.

Adıyaman'dan oğluyla gelen Ebubekir Mutlu da ilk defa kenti gezdiğini, tarihi yapıların karla çok güzel göründüğünü dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
