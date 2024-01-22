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Kültür

Diyarbakır'da Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi'nin açılışı yapıldı

Diyarbakır'da restorasyonu tamamlanan Şehzadeler Konağı, Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi olarak hizmet verecek.

Mehmet Sıddık Kaya  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Diyarbakır'da Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi'nin açılışı yapıldı Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya - AA

Diyarbakır

Merkez Sur ilçesinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının restorasyon çalışmalarını tamamladığı konağın açılışı, Sezai Karakoç'un doğumunun 91. yıl dönümünde yapıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karakoç'un doğum günü münasebetiyle Kültür ve Edebiyat Evi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kentin önemli şahsiyetlere ev sahipliği yaptığını, bunlardan birinin de Karakoç olduğunu anımsatan Su, şöyle konuştu:

"Sezai Karakoç ki bu topraklarda doğmuş, bu topraklarda yetişmiş ve bugün gönül dünyamıza ışık tutan önemli bir şahıstır. Kendisini rahmetle yad ediyorum. Tarihten günümüze gönül dünyamızı da besleyen nice şahsiyetler bu topraklarda yetişmiş, bizim gönül dünyamızda çiçek açmıştır. Bunlardan bir tanesi de bu toprakların evladı Sezai Karakoç üstadımızdır. Onun şiirleri, düşünceleri her zaman bizim gönül dünyamızı aydınlatmış, içimize serinlik vermiş, gönül dünyamızda bir sıcaklık oluşturmuştur. Ve hakikaten güzel bir Kültür ve Edebiyat Evi'ni üstadımız, büyük insan Sezai Karakoç adına yapmış, gerçekleştirmiş olduk."

Osmanlı devleti döneminde, 16'ncı yüzyılda Şehzadeler Konağı olarak yapılan yerin, restorasyon için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesine devredildiğini anımsatan Su, Gençlik ve Spor Bakanlığının sağladığı ödenekle konağın onarımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Açılışa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Suna Kepolu Ataman, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, kamu kurum yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Türk edebiyatının "7 Güzel Adam"ından biri olarak sayılan Diyarbakırlı ünlü şair Sezai Karakoç'a ait özel eşyaların ve kitapların da bulunacağı müzenin yanı sıra merkezde etkinliklerin yapılacağı alanlar da olacak.

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