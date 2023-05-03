Dolar
19.48
Euro
21.51
Altın
2,015.84
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,360.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “TBMM 27. Dönem Değerlendirme Toplantısı”nda konuşuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da “Demirkapı Tüneli ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni”nde konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli’de STK yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, SETA tarafından düzenlenen Dijitalin Yüzyılı Sempozyumu programına video mesaj ile katılıyor.
logo
Kültür

Devlet Tiyatroları 13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali, 16 Mayıs'ta başlıyor

Devlet Tiyatroları 13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Türkiye'den 6, yurt dışından 4 tiyatro topluluğu oyun sergileyecek.

Zehra Tekeci  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Devlet Tiyatroları 13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali, 16 Mayıs'ta başlıyor

Antalya

Antalya Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, festival, 16-26 Mayıs'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatroları Salonu'nda perde açacak.

Festivalde, Türkiye'den 6, yurt dışından 4 olmak üzere 10 oyun sahnelenecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu "12 Öfkeli", G. Musrepov Kazak Akademik Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu "Karagöz", İzmir Devlet Tiyatrosu "Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları", Erzurum Devlet Tiyatrosu "Ana-Dolu (Milli Mücalenin Cesur ve Kayıp Kadınları)", Bursa Devlet Tiyatrosu "Othello", Yunanistan Art Vouveau Tiyatrosu "Ay'daki İlk Çift", Van Devlet Tiyatrosu "Scapın'in Dolapları", Küba Ecos Company "Bernarda, Hayır!", İstanbul Devlet Tiyatrosu "Kafkas Tebeşir Dairesi", Romanya Craiova Marin Sorescu Ulusal Tiyatrosu "Takma Kafana" adlı eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Ankara Devlet Tiyatrosunun "12 Öfkeli" oyunu ile 16 Mayıs saat 20.00'de başlayacak festivalde, çeşitli atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunları Birliği (UNIMA) üyesi Durmuş Benli "Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Tasvir Yapım ve Oynatımı" atölyesini, Gökçesu Ulukut ve Selge Ezgi Zından ise "Kukla Yapım Atölyesi"ni küçük sanatseverlerle buluşturacak.

Festival oyunları biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi, Cumhuriyet Meydanı Tiyatro gişeleri ve "www.biletinial.com" internet sitesinden temin edilebilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" kampanyasıyla 5 milyon öğrenciye günde en az 1 öğün yemek ikram ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi kullanmamızın önüne geçecek her engeli aşacağız
Şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davada karar açıklandı
Hatay Altınözü'nde deprem konutları projesinde bir blokun kaba inşaatı tamamlandı
TCDD'nin "Turuncu Masa"sı engelleri kaldırıp ulaşımı kolaylaştırıyor

Benzer haberler

Devlet Tiyatroları 13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali, 16 Mayıs'ta başlıyor

Devlet Tiyatroları 13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali, 16 Mayıs'ta başlıyor

3’üncü İstanbul Karavan Festivali 19 Mayıs’ta başlıyor

Konteyner kentin "Pamuk prensesi" depremzede miniklere oyunlarla moral oluyor

Yönetmen ve oyuncu Kemal Başar: Geleneğimizden yola çıkmazsak uluslararası anlamda büyük işler yapamayız

Yönetmen ve oyuncu Kemal Başar: Geleneğimizden yola çıkmazsak uluslararası anlamda büyük işler yapamayız
Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali 25 Nisan'da

Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali 25 Nisan'da

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet