Devlet Çoksesli Korosu, ödüllü beste "Onlar ki" prömiyeriyle yılın ilk konserini verdi
Devlet Çoksesli Korosu, yılın ilk konserini konuk şef Yuval Weinberg yönetiminde sanatseverlerle buluşturdu.
Ankara
CSO Ada Ankara Tarihi Salon’daki konserde Brahms, Mendelssohn ve Rachmaninoff'un eserleri seslendirildi.
Konserde ayrıca Özkan Manav'ın, 2. Koro Müziği Beste Yarışması'nda üçüncülük ödülü alan Nazım Hikmet'in Kuvayımilliye Destanı'ndan bir bölüm üzerine bestelediği "Onlar ki" adlı eseri ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Sanatseverler, konserde, Devlet Çoksesli Korosu siparişiyle Giovanni Bonato tarafından Türkçe olarak bestelenen "Winding Words of Wisdom" eserini de dinleme fırsatı buldu.
Yoğun ilgiyle takip edilen konserin sonunda sanatçılar, uzun süre ayakta alkışlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.