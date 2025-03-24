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Kültür

Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'ndeki sandukanın puşidesi 2,5 yılda tamamlandı

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nde çalışan 8 kadın öğretici Tokat'ın Niksar ilçesindeki Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'ndeki sanduka için hazırlanan puşideyi 2,5 yılda tamamladı.

Ekber Türkoğlu  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'ndeki sandukanın puşidesi 2,5 yılda tamamlandı Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü 2017 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Puşide Projesi'nde yer aldı.

Niksar ilçesinde bulunan Danişmentli Beyliği'nin kurucusu Melik Ahmet Danişmend Gazi'nin türbesindeki sanduka için Farsça "örtü" anlamına gelen, mezar üzerine yerleştirilen, genellikle ahşap, mermer, taş ve çini kaplama sandukaları örtmek için kullanılan puşide yapımına 2,5 yıl önce Tokat Valiliği koordinesi ile başlandı.

Puşide Kadir Gecesi serilecek

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Teker, AA muhabirine, puşide yapımında 8 kişilik ekiple çalıştıklarını söyledi.

Ekibin büyük özveriyle çalıştığını anlatan Teker, "Puşide üzerindeki desenler Niksar Büyük Hamam'da bulunan hamam kurnanın bordürlerde bulunan desenlerden stilize edildi. Sekiz kişilik ekip, günlük 15 santimetre yapa yapa puşideyi tamamladı. Elde işleniyor. Dival işi (tersi ile yüzü farklı görünümde olan bir nakış türü) tekniğiyle işleniyor. Bu örtü. Tek tek iğne batırılarak yapılıyor. Bu yüzden de çok değerli. Hakikaten yerini bulacak eser." dedi.

Puşidenin göz nuruyla yaklaşık 2,5 senede tamamlandığını, çalışma arkadaşları ile gurur duyduğunu vurgulayan Teker, "Arkadaşlarımız çok yetenekliler. O da yetmiyor gönül vermek lazım. Sağ olsun gönül verdiler. Gece gündüz demediler, hafta sonu demediler. Evlerindeki işlerini aksattılar. Bu puşideyi tamamlamak için çok çaba sarf ettiler." diye konuştu.

Teker, puşideyi 26 Mart'ta idrak edilecek Kadir Gecesi'nde sandukaya örteceklerini sözlerine ekledi.

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