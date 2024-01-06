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Kültür

"Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu 9 ilde 12 kez perde açtı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve VakıfBank ana sponsorluğunda hazırlanan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu 9 ilde 12 kez sanatseverlerle buluştu.

Fırat Taşdemir  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
"Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu 9 ilde 12 kez perde açtı

Ankara

MEB'den yapılan açıklamada, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki kahramanlık hikayesini anlatan eserde, 110 sanatçının izleyicinin karşısına çıktığı belirtildi.

Bora Severcan tarafından yazılan ve yönetilen eserin orijinal müzikleri Selim Atakan tarafından bestelenirken, proje yapımcılığını Volkan Severcan, proje danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş'ın yaptığı ifade edildi.

25 Kasım'da Ankara MEB Şura Sahnesi'nde perdelerini açan ve Türkiye turnesine başlayan oyun, Samsun, Ordu, Trabzon, Erzurum, Sivas, Tokat, İzmir ve İstanbul'da büyük ilgi ve beğeni topladığı kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tiyatro eserinin Türkiye'de toplumsal birliğin pekişmesine katkı sağlamak üzere sahneye konulduğunu belirterek, "Cumhuriyet'in 100 yılı içinde yapılmış en güzel sanat eserlerinden biri." açıklamasını yaptı.

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