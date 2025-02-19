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Kültür

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinden açılışının 5'inci yılına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, açılışının 5'inci yılına ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Sefa Bilgitekin  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinden açılışının 5'inci yılına ilişkin paylaşım

Ankara

Kütüphanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

19.02.2025

"Milletimizin evinde, gece gündüz demeden 7'den 70'e, yarınlarımızı güzelleştirmek için bir arada olduğumuz bu dost mekanda, ülkemizin kültür yolculuğuna katkı sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizin 5. yaşını coşku ve gurur içinde kutluyoruz."

Paylaşımda, Millet Kütüphanesinden çekilen görüntüler de yer aldı.

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