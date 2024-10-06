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Kültür

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, sezonu 3. Selim'in eseriyle açıyor

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu (CKTMK), 2024-2025 konser sezonunu Osmanlı padişahı 3. Selim'in eseriyle açacak.

Fatih Türkyılmaz  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, sezonu 3. Selim'in eseriyle açıyor

İstanbul

Koro'dan yapılan açıklamaya göre, 20 Ekim Pazar günü saat 11.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda verilecek konserde, 3. Selim'in "Şevkutarab Kâr" adlı eseri ilk kez seslendirilecek.

Şef Mehmet Güntekin'in yönetimindeki konserde, "Şevkutarab Kâr" eserinin yanı sıra Sabâ ve Mâhur makamlarından eserler yer alıyor. Konserin solisti Neval Güleç ise Hicazkâr eserlerle sahne alacak.

Osmanlı Devleti'nin 28'inci hükümdarı olan 3. Selim, devlet adamlığı yönüyle Türk tarihinin önemli isimlerinden olduğu kadar Türk müzik sanatının çığır açmış figürlerinden biri olarak da öne çıktı.

Yaklaşık 20 makamı terkip eden bir müzik bilgini kimliğiyle müzik tarihinde önemli yere sahip olan 3. Selim, dönemin müzik hayatında büyük bir üretim alanı oluşturarak etrafına topladığı müzik adamlarına büyük imkanlar sağladı.

Konserin biletleri "www.bietinial.com" üzerinden veya AKM gişelerinden temin edilebiliyor.

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