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Kültür

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 22 Ocak'ta AKM'de konser verecek

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 2023'teki ilk konserini İstanbul'da gerçekleştirecek.

Ömer Faruk Yıldız   | 18.01.2023
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 22 Ocak'ta AKM'de konser verecek

Istanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre,Atatürk Kültür Merkezinde 22 Ocak'ta düzenlenecek konserde, III. Selim'in oluşturduğu suzidilara makamından eserler seslendirilecek.

Koroyu Mehmet Hulusi Yücebıyık'ın yöneteceği konserde, Filiz Oral ve Ender Doğan solist sanatçı olarak sahneye çıkacak.

Konserde ayrıca ut sanatçısı Murat Bağdatlı ile neyzen Hüseyin Özkılıç da sahne alacak.

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