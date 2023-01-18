Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 22 Ocak'ta AKM'de konser verecek
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 2023'teki ilk konserini İstanbul'da gerçekleştirecek.
Istanbul
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre,Atatürk Kültür Merkezinde 22 Ocak'ta düzenlenecek konserde, III. Selim'in oluşturduğu suzidilara makamından eserler seslendirilecek.
Koroyu Mehmet Hulusi Yücebıyık'ın yöneteceği konserde, Filiz Oral ve Ender Doğan solist sanatçı olarak sahneye çıkacak.
Konserde ayrıca ut sanatçısı Murat Bağdatlı ile neyzen Hüseyin Özkılıç da sahne alacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.