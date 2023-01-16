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Kültür

CSO Ada Ankara'da "2023 Öğrenci Türkiye Yüzyılı'nda Türk Müziği Söylüyor" konseri düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Türk Müziği Çocuk Korosu, "2023 Öğrenci Türkiye Yüzyılı'nda Türk Müziği Söylüyor" programında konser verdi.

Esra Ağaçyetiştiren   | 16.01.2023
CSO Ada Ankara'da "2023 Öğrenci Türkiye Yüzyılı'nda Türk Müziği Söylüyor" konseri düzenlendi

Ankara

CSO Ada Ankara'da düzenlenen konseri Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer de dinledi.

Türk müziğinin geleneksel enstrümanlarını çalan kalabalık saz grubu eşliğindeki 2 bin 23 çocuk, şarkılarını izleyici koltuklarından seslendirirken, izleyiciler konseri sahneden takip etti.

Konserde hicaz makamında İstanbul türküleri ile bestekar Sadettin Kaynak'ın eserleri seslendirildi.

Konserin sanat yönetmenliğini yapan Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, AA muhabirine, "2023 yılında kendi öz müziğimizi icra eden çocuklarımız, bu sanata kendilerini daha yakın hissetmelerinin başlangıcını yaptılar." dedi.

Taşçı, sonraki nesillerin de Türk kültürünün bu yansımasını kendi çocuklarına aktarmalarını dileyerek, "Biz de bu duyguyla onlara bu destekleri vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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