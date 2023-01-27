"Çizebildiğim Kadar - Şafak Tavkul Hayatı ve Sanatı" Sergisi AKM Galeri'de açıldı
Merhum sanatçı Şafak Tavkul'un yaşamını ve sanat hayatını bütün yönleri ile anlatan sergi, sanatçının desenden resme, çizgi filmden animasyona, edebiyattan müziğe bütün yönlerini mercek altına alıyor.
İstanbul
Yeni Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "Çizebildiğim Kadar - Şafak Tavkul Hayatı ve Sanatı" isimli retrospektif sergi, Atatürk Kültür Merkezi Galeri'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Merhum sanatçı Şafak Tavkul'un yaşamını ve sanat hayatını bütün yönleri ile anlatan sergi, sanatçının desenden resme, çizgi filmden animasyona, edebiyattan müziğe bütün yönlerini mercek altına alıyor.
Serginin açılışına sanatçının ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Yeni Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kalın ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan katıldı.
Sergi Küratörü Erkan Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şafak Tavkul'un hayatının her gününü üreterek geçiren bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek, "Çizdiği her şeyi birer günlük gibi her gün tamamlamak koşuluyla üretmiş, yoğun çalışan bir sanatçı. Çocukluk yıllarından başlıyor resim tutkusu. Kendi köklerini fark etmeye başlayınca kültür arkeolojisiyle başlıyor bir yandan ve bunu sanatına da aktarıyor." dedi.
Doğanay, Tavkul'un henüz 15 yaşındayken ilk sergisini açtığını belirterek, sergide sanatçının hayatını kronolojik olarak göstermek istediklerini ifade etti.
Doğanay, sözlerini şöyle tamamladı:
"Aramızda olmayan, erken yaşta kaybettiğimiz bir sanatçının hem kişisel kronolojisini hem de sanat serüvenini anlatmaya çalıştık. İzleyiciler bu çok yönlülüğü görecekler. Onun müziğini, yapmış olduğu çizgi filmleri, kitapları, resimleri, kendi hayatında başlamış olduğu yıllardan ölünceye kadar elindeki kalemi bırakmadan yapmış olduğu çalışmaları görecekler. Sergiye 110'a yakın eserini koyduk. Eserlerin bir kısmını koleksiyonlardan topladık, bir kısmı da sanatçının arşivinde olan çalışmalar. Ziyaretçiler, bir sanatçının bütün günlüğünü ve o sanatsal yolculuğunu izleyebilirler."
"Kalem, defter ve kağıt onun kimliği gibiydi"
Usta sanatçının eşi Çiğdem Tavkul da çok derin ve tanımı zor duygular yaşadığını dile getirerek, "Uzun zamandan beri bu serginin çalışmaları yapılıyor. Şafak, aramızdan ayrılalı yaklaşık bir buçuk sene kadar oluyor. Ruhu şad olsun. Bu sergide çocukluğundan 57 yaşına kadar yaptığı çalışmalardan örnekler var." ifadelerini kullandı.
Tavkul, eşinin resmin sevileceğini ya da sevilmeyeceğini sıklıkla söylediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Not defterlerinden bir tanesinin kapağına 'Çok fazla zamanımın kalmadığını hissediyorum, üretebildiğim kadar üretmem lazım, kendim için değil.' diye yazmıştı. Buraya gelenler onun ürettiklerini görecekler. Kalem, defter ve kağıt onun kimliği gibiydi. Hiç yanından ayırmazdı. Dolayısıyla sürekli çizerdi. Türk okçuluğuyla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı. Ona ait olduğu bilinmeyen ama çok bilinen besteler var. Bugün onları da dinleyebilecekler."
Serginin kitabının da hazırlandığını belirten Tavkul, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yeni Sanat Vakfına teşekkür ederek, genç nesillerin eşinin çalışmalarını görecek olmasından büyük memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan sergide sanatçının her birini kişisel ve toplumsal güncesi gibi aralıksız ve düzenli olarak oluşturduğu eskizleri ve not defterleri de görülebilecek.
Hayy Bin Yakzan'dan Küçük Ok'a çizgi roman karakterleri, sulu boyadan yağlı boyaya bütün resim teknikleri, 15 Temmuz çizimlerinden Hac resimlerine sanatçının bütün duyarlılığıyla ürettiği çalışmalarının görüleceği sergide, ilk dönem çalışmaları ile son günlerine dek ürettiği bütün dönemlerinin geniş bir sunumu yer alıyor.
Şafak Tavkul'u tanımak isteyenler için önemli fırsat sunan sergi, 5 Şubat'a kadar gezilebilecek.
Şafak Tavkul kimdir?
Tavkul, 1963'te dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren resme ilgi duyan Şafak Tavkul, henüz 15 yaşında lise öğrencisiyken ilk kişisel resim ve karikatür sergisini açtı.
Öğrencilik yıllarında çeşitli mizah dergilerine çizimler yapan ve yaşamı boyunca da bu alandaki çizerliğini devam ettiren Şafak Tavkul, sanat kariyeri süresince farklı disiplinlerde çalışmalar üretti.
Tavkul, çok yönlü kişiliği ile resim, heykel, çizgi film, storyboard, illüstrasyon, yazarlık, öğretmenlik, okçuluk, binicilik, müzik, tarih, arkeoloji, dağcılık, mağaracılık, denizcilik, karikatür, gazetecilik, fotoğraf, sinema, dil ve matematik konularındaki bilgi birikimini çeşitli mecralar aracılığıyla aktardı.
Türk kültürünü konu alan "Küçük Ok" isimli on üç kitaptan oluşan hikaye dizisi, Türk soyağacı çalışması ve Türkler hakkında dünyada bugüne kadar yapılan en kapsamlı, 48 ülkeden binlerce bilim insanının çalıştığı Türkler Ansiklopedisi’nin danışmanlığını ve sanat yönetmenliğini üstlendi.
Çizerliğin yanı sıra gazetecilik de yapan Tavkul, birçok ünlü dergi için çizimler hazırladı. 1988'de çizgi film sektörüne girdi ve birden fazla uzun metrajlı filme imzasını attı. Başarılı ressam kendi şirketinde reklam filmleri, belgeseller ve animasyonlar üretti. Öte yandan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde animasyon dersleri verdi. 15 Temmuz olaylarında yaşananları resme döktü ve ortaya çıkan eserler büyük ilgiyle karşılandı.
Şafak Tavkul, 2021'de 58 yaşındayken hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.