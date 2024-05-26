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Kültür

Chicago'daki "Türk Festivali"nde AA'nın yayınları tanıtıldı

ABD'nin Chicago kentinde devam eden Türk Festivali katılımcılarına, Anadolu Ajansının (AA) yayınları hakkında bilgi verildi.

Nuri Aydın, Ayşe Betül Akçeşme  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Chicago'daki "Türk Festivali"nde AA'nın yayınları tanıtıldı Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

İstanbul

AA, Chicago'nun Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Türk Festivali"nde kitap ve yayınlarının yer aldığı standıyla yerini aldı.

Türk kültürünün tanıtıldığı festivale katılan AA yetkilileri, standı ziyaret eden Türk ve yabancı katılımcılara kurumun yayınlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Ziyaretçilere, AA Kitap'ın tanıtımının yapıldığı stantta, "Kanıt", "Tanık", "Yıllık 2023", "Istanbul Photo Awards 2023 Fotoğraf Albümü" ve "Cumhuriyet'in Büyük Projeleri" kitapları sergilendi.

AA standı, etkinlikte katılımcıların beğenisini topladı.

Türk kültürüne ait lezzetlerin, gösterilerin ve ürünlerin yer aldığı fuar, yarın sona erecek.

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