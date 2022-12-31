Cezayir'in Tilimsan kentindeki müze, ziyaretçilerini bölge tarihinde "yolculuğa çıkartıyor"
Cezayir’in Tilimsan kentindeki “Ulusal Sanat ve Tarih Müzesi”, ziyaretçilerini bölgede hüküm sürmüş medeniyetlerin tarihine yolculuğa çıkartıyor.
Cezayir
Cezayir Kültür ve Sanat Bakanlığı tarafından 2012’de açılan müzede, tarihi yapıların minyatürlerinin yanı sıra bölgede hakimiyet kurmuş devletlerden kalan eserlere ev sahipliği yapıyor.
Her yıl yerli ve yabancı on binlerce turistin ziyaret ettiği müze, Endülüs mimarisinin Cezayir’deki önemli esintilerini barındıran eserlerin minyatürleriyle dikkati çekiyor.
Müzede, Endülüs İslam uygarlığının Kuzey Afrika’ya ruhunu taşıdığı sanatsal yapılar olarak değerlendirilen Meşur Mescidi, Sidi Ebi Medyen Külliyesi, Büyük Cami, Meşur Kasrı ve Tilimsan Kalesi'nin minyatürleri sergileniyor.
Müze, Osmanlının Cezayir hakimiyeti döneminden kalan eserlere de ev sahipliği yapıyor
Adeta bölge tarihine ışık tutan müzede, burada hüküm süren Roma İmparatorluğu, Muvahhidler, Murabıtlar ve Osmanlı döneminden kalan eseler de var.
Müzede çok sayıda Osmanlı mimarisine özgü duvar işlemeleri, farklı dönemlere ait Osmanlı altın ve gümüş sikkeleri bulunuyor.
Cezayir’in Fransa’ya karşı bağımsızlık mücadelesini anlatan fotoğraf sergisi
Müzenin özel bir bölümünde ise Cezayir’in Fransa sömürgesine karşı direniş mücadelesini anlatan fotoğraf sergisi yer alıyor.
AA muhabirine konuşan müze görevlilerinden Fethi Yasin, Cezayir’in Fransa karşısındaki mücadelesini anlatan serginin ülkesinin zorlu kurtuluş dönemini ve sömürgeciliğin Cezayir’deki kanlı tarihini anlatan önemli bir bölümü olduğunu söyledi.
Müzenin bulunduğu binanın tarihi özelliği bulunduğunu da aktaran Yasin, “Bu bina, Fransa’nın Tilimsan’ı kontrol ettiği dönemde Et-Taşfin Medresesi olarak biliniyordu. O zamanlar civardan gelen öğrencilerin İslami eğitim medresesi... 1875’te Fransızlar tarafından yıkılarak yerine bir idare binası yapılıyor ve kullanılıyor. Cezayir’in istiklalinden sonra uzun dönem atıl şekilde kalan bina, Cezayir Kültür ve Sanat Bakanlığı tarafından restore ediliyor ve 2012 yılında minyatür müze haline getiriliyor.” dedi.
Bölgenin tarihi zenginliğini yansıtıyor
Müzeyi ziyaret eden Azzeddin Bugari de Tilimsan’a bir iş ziyareti için geldiğini ve şehri gezerken gördüğü minyatür eserlerle dolu müzeyi çok beğendiğini söyledi.
Müzenin Cezayir’in zengin tarihi geçmişini yansıttığını ifade eden Bugari, “Müzenin içerisinde tarih içerisinde bölgede egemenlik sürmüş birçok kültürü görebiliyorsunuz. Tarihi eserlerin minyatürleri oldukça gerçekçi olmuş. Kesinlikle görülmesi gereken bir müze.” diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.