Dolar
32.38
Euro
34.70
Altın
2,318.13
ETH/USDT
3,161.50
BTC/USDT
63,351.00
BIST 100
10,095.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul’da basın toplantısı düzenliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Kültür

"Cazın prensesi" Aziza Mustafa Zadeh, İzmir'de oğluyla sahne alacak

"Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, oğlu Ramız Han ile İzmir'de seyirciyle buluşacak.

Mustafa Güngör  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
"Cazın prensesi" Aziza Mustafa Zadeh, İzmir'de oğluyla sahne alacak

İzmir

Dünya çapında tanınan caz piyanisti Aziza Mustafa Zadeh ve oğlu Ramız Han, 10 Mayıs'ta İzmir Konak AKM Sahnesi'nde sanatseverlerle bir araya gelecek.

Anne ve oğul, ilk defa 2 piyanoyla gösteri sunacak.

Kendi adını taşıyan ilk albümünü 1991'de yayımlayan Zadeh, 1993'te "Always" adlı ikinci albümünü çıkardı. Bir yıl sonra, Phono Akademi Ödülü, Echo Müzik Ödülü ve Washington'da düzenlenen Thelonious Monk Piyano Yarışması'nda birincilik ödüllerini kazanan Zadeh, müzik eleştirmenleri tarafından kusursuz olarak nitelendirilirken uzun bir aradan sonra İzmir'de hayranlarıyla buluşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 1814 kişi yakalandı
İşçinin ve emeğin bayramı: 1 Mayıs
Almanya, İspanya ve İtalya, Türk vatandaşlarına yönelik vize politikalarında değişiklik olmadığını savundu
TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

"Cazın prensesi" Aziza Mustafa Zadeh, İzmir'de oğluyla sahne alacak

"Cazın prensesi" Aziza Mustafa Zadeh, İzmir'de oğluyla sahne alacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet